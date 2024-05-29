З чим носити балетки влітку: цікаві образи для натхнення

Балетки стали незамінним взуттям на весняно-літній період. Цього року дуже популярними є балетки з сітки, а ще Мері Джейн та традиційні з бантиками. З чим їх поєднувати – дивіться в нашому матеріалі.

Насправді балетки доволі базове взуття, тому легко поєднуються з будь-яким вбранням – джинсами, штанами, спідницями чи легінсами, пише Fashion 24. Повернення балеток у моду точно не миттєве, тож можете обирати для себе класичні та мінімалістичні моделі, які гарно виглядають на нозі.

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Якщо у вас не вистачає ідей для стилізації речей з балетками, тоді радимо придивитися до образів модних блогерок та надихнутися їхніми образами.

Шкіряна сукня

Сукня зі шкіри гарно поєднується з балетками Мері Джейн. Для витриманого образу в одному тоні обирайте взуття чорного кольору, а щоб додати родзинки – робіть ставку на колір.

Футболка + спідниця

Це досить класичне, французьке поєднання, яке в парі з балетками виглядає просто, мінімалістично та красиво.

Широкі джинси

Балетки гарно пасують до різних фасонів джинсів. Носіть їх разом з широкими денімовими штанами різних кольорів й точно не прогадаєте.

Сорочка + джинси

Лаковані яскраві балетки стилізуйте з базовими джинсами та сорочкою в смужку. Не перевантажуйте образ зайвими кольорами, втім можете цілком ще додати чорну сумку.

Майка + білі штани

Світлі балетки в сіточку мають гарний вигляд з білими речима, тому стилізуйте їх монохромним аутфітом, що складається зі штанів та майки.

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