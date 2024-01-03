У коричневій куртці та білих штанах: Ельза Госк показала весняний образ

На дворі лише січень, а закордонні знаменитості вже демонструють на собі весняні образи. Шведська модель Ельза Госк показала цікавий багатошаровий образ, який зможе повторити кожна дівчина.

Ельза Госк є однією з найвідоміших інфлюенсерок. За білявкою стежать в інстаграмі майже 9 мільйонів прихильників, тож для багатьох вона є іконою стилю та натхненням, з якої беруть приклад.

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Манекенниця часто любить показувати цікаві образи. Останнім часом Ельзі дуже полюбився коричневий, тож вона нерідко демонструє аутфіти саме на основі цього кольору.

Шведська модель вже давно перетворила свій інстаграм на посібник з модних трендів, тому розповідаємо, які поєднання кольорів та вбрання будуть актуальними навесні.

Образ Ельзи Госк

Білявка одягнула картату коричневу сорочку розслабленого крою защіпивши лише на один ґудзик. До сорочки вона підібрала білі широкі штани на низькій посадці, а зверху одягнула коричневу шкіряну куртку оверсайз.

Аутфіт манекенниці доповнила кремова бейсболка від бренду Ralph Lauren та клоги того ж відтінку.

Як Ельза Госк стала відомою

Велику кількість шанувальників Ельза Госк здобула завдяки контракту з білизняним брендом Victoria's Secret. У 2018 році вона вийшла на подіум в почесному діамантовому Fantasy Bra. Тоді про неї дізналося дуже багато додаткових брендів та дизайнерів, тож її кар’єра пішла вгору. Підкоривши професійний олімп, вона стала зіркою стрітстайлу та найінстаграмнішим "ангелом" Victoria's Secret.