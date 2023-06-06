Що одягнути іменинниці у свій день народження: найкращі образи

Кожна іменинниця просто зобов’язана виглядати у свій день народження неперевершено. Найоптимальнішим вибором у день народження залишається сукня та елегантний штанний костюм.

У сукні чи костюмі ви будете виглядати святково, жіночно та стильно, пише 24 Канал. Якщо ж у вас виникає питання яку ж сукню обрати, то радо ділимося з вами найкращими образами від провідних світових інфлюенсерів.

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Звісно образ залежить від місцяпроведення. Якщо ви хочете зібрати друзів на природі, тоді можете одягати звичайну базову футболку з джинсами та кросівками. Для таких святкувань особливого дрес-коду немає, втім якщо хочете провести це свято з друзями у ресторані, тоді придивіться до нашої добірки.

Що одягнути іменинниці у день народження

Сукня з відкритими плечима

Влітку такі сукні особливо популярні. По-перше, вони доволі естетично виглядають, а по-друге – точно зроблять вас королевою свого свята.

Чорна сукня

Ми намагаємося у святкові дні одягати щось білосніжне чи яскраве, втім чорна сукня – це класика жіночого гардероба, тому не радимо вам від неї відмовлятися. Якщо хочете її чимось розбавити – одягайте яскраве взуття.

Сукня-бюстьє

Таке плаття також відіграє важливу роль у літньому гардеробі. Обирайте модель з пишною спідницею, цікавими деталями у вигляді спадаючого шлейфа спереді, або ж мінімалістичну модель, яка підкреслить вашу фігуру.

Штанний костюм

Костюм – ідеальний варіант для іменинниці у її день народження. Тут можете зробити ставку на білосніжний колір та обрати комплект з атласу, або ж приміряти костюм-трійку на прикладі моделі Анни Андрес.

Довга сукня

Сукні довжини максі володіють особливим ефектом. Найчастіше їх обирають для вечірніх виходів, втім для дня народження такий варіант також цілком підходить. Придивіться до суконь Ельзи Госк зі стильною квітковою аплікацією чи чорне плаття, яке всіяне блискітками.