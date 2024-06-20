Обкладинку німецького Vogue прикрасила 102-річна жінка, яка пережила Голокост: вражаючі кадри

Німецький глянець Vogue запросив знятися для обкладинки 102-річну активістку Марго Фрідлендер, яка пережила Голокост. Фотографи також зробили з нею кілька знімків, які потрапили на сторінки видання.

Останні 14 років свого життя німецька активістка та ораторка розповідає німецькій молоді правду про нацизм та Голокост. Попри свій поважний вік, вона продовжує відвідувати школи та часто з’являється на виступах, куди її запрошують.

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Марго Фріндлер на обладинці Vogue

На головній обкладинці жінка постала у червоному пальто з обома брошками на комірі. Марго сиділа на кріслі та мило усміхалася на камеру. Зйомку провели в ботанічному саду, тож позаду неї майоріли різноманітні квіти й зелень.

На іншому кадрі 102-річна жінка позувала у квітковому костюмі блакитного кольору з шовковою хустиною. Також стилісти підібрали для неї бездоганне вбрання, що складалося з шовкової блузи, рожевого жакета та чорної спідниці.

Хто така Марго Фрідлендер

Марго Фрідлендер є однією з останніх 5 людей, які пережили та пам’ятають Голокост. Жінка народилася 1921 року в Берліні, в родині німецьких євреїв. Коли Гітлер узявся до влади, їй було 12 років.

Сім’ю Марго вбили в Аушвіці, а сама вона вижила в таборі Терезієнштадт. У концтаборі вона зустріла свого чоловіка, з яким одружилася після звільнення. З Німеччини вони переїхали до Нью-Йорка, а коли чоловік помер у 1997 році, жінка у 88-річному віці вирішила повернутися у свою рідну країну.

Журналістка німецького Vogue назвала Марго Фрідлендер найпозитивнішою людиною серед усіх, кого вона знає. Головною силою жінка завжди вважає кохання. В інтерв’ю журналістка також додала, що у жінки є важлива риса – відповідальність бути людиною.

"Вона не дозволяє себе перетягнути на будь-який бік, її єдина максима – любов до людей", – зазначили у виданні.

Додамо, що у 2014 році Фонд Шварцкопфа заснував Премію Марго Фрідлендер – щорічну нагороду на її честь, покликану допомогти молодим людям у боротьбі з антисемітизмом і расизмом.