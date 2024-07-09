Франк Пітер Вільде виклав фото на підтримку України після удару по "Охматдиту": щемлива світлина

Німецький стиліст, дизайнер та активіст за права людини Франк Пітер Вільде увесь свій інстаграм присвятив на підтримку України. Після цинічного російського удару ракетою по дитячій лікарні "Охматдит" німець опублікував нову світлину, закликаючи усіх виходити на мітинг.

На кадрі він постав у білій футболці з надписом "Russia is a terrorist state" (Росія є терористичною країною). Він опустив голову, тримаючи у руках маленьку ляльку-немовля, оповите в закривавлену тканину.

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Німецький блогер підтримав Україну

Франк Пітер Вільде написав у своєму дописі важливі слова для 150-тисячної аудиторії.

Мирні переговори з терористами, які вбивають дітей на лікуванні, неможливі. Лише збройна перемога України може принести мир. Україна має мати змогу захищати своїх людей та дітей від росії,

– зазначив активіст.

Берлінський стиліст майже кожного дня публікує фото з власного ліфта на підтримку України. Епатажний модник робить фото у дзеркалі в синьо-жовтих кольорах та з українською символікою. Його інстаграм-профіль повністю заповнений образами в синьо-жовтих тонах. Екстравагантні ліфтолуки з патріотичною символікою прославили його на всю Україну.

У травні 2023 року приїхав до Києва на річницю United24. Столицею він прогулявся у вишиванці, хустині від Укрзалізниці, каблучці Ukraine та підвісці з Тарасом Шевченком. Дизайнер навіть разом Jerry Heil знявся у рекламній кампанії українського апсайкл-бренду Starchak.



Німецький дизайнер у Києві у 2023 році / Фото з інстаграму Юлії Бевзенко

Цикл своїх фотографій стиліст називав "Щоденником війни" та зазначив, що відчув свою місію привертати увагу до подій в Україні та нагадувати світові, що війна в Україні продовжується. За його словами, після повномасштабного вторгнення він вирішив, що щодня робитиме фотографії на знак протесту, і кожне з них буде присвячене нашій країні.