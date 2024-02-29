Невістка Вікторії Бекхем повторила її культовий образ з сином: світлині вже понад 20 років

Невістка відомої дизайнерки Вікторії Бекхем часто надихається образами своєї свекрухи, тож вирішила повторити її аутфіт, в якому знаменитість з’явилася на камерах папараці ще в далекому 2001 році.

Нікола Пельтц вирішила одягнути ті ж речі, які носила Вікторія Бекхем у свої молоді роки. Новий образ, який натхненний з архівного одягу дизайнерки, акторка продемонструвала у Парижі.

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Шанувальники зіркової родини Бекхемів можуть помітити теплі стосунки, які панують між Вікторією та Ніколою. Дружина Брукліна Бекхема часто носить вбрання однойменного бренду Вікторії Бекхем, відвідує її покази та, схоже, навіть має доступ до її гардероба.

Образ Ніколи Пельтц

Нікола Пельтц з’явилася у столиці моди в байкерській куртці 2000-х років. Нікола та Бруклін потрапили в об’єктиви папараці, коли виходили зі свого готелю. Зіркова пара прилетіла до Парижу на модний показ.

Найбільше увагу всіх привернуло вбрання, в якому вийшли знаменитості, адже Нікола повторила культове вбрання Вікторії Бекхем 2001 року, в якому її зазнімкували разом з маленьким Брукліном.

Акторка одягнула триколірну блакитно-біло-чорну мотоциклетну куртку з колекції Dolce & Gabbana весна/літо 2001. Образ Нікола доповнила широкими синіми джинсами на високій посадці, чоботами на масивній платформі, пухнастою чорною сумкою та окулярами котяче око.

На старій фотографії Вікторія Бекхем йшла за руку з маленьким Брукліном. Вона тримала м’яч, оскільки поверталася з футбольного матчу Манчестер Юнайтед, в якому грав Девід Бекхем. Бруклін був одягнений у білі шорти та червону футболку. Через 23 роки зірковий син повторив свій образ, але замість футболки одягнув світшот.

У своєму інстаграмі Нікола Пельтц написала, що Вікторія Бекхем є її іконою стилю. Зіркова свекруха натомість опублікувала порівняння образів у своєму інстаграмі.



Нікола Пельтц повторила легендарний образ Віктрії Бекхем / Скриншот з інстаграму

Схоже, молоде подружжя ще продемонструє чимало цікавих образів, адже Вікторія Бекхем презентуватиме цього тижня у Парижі нову колекцію одягу для сезону осінь/зима 2024 у Парижі.