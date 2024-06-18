Зірка "Бріджертонів" знялася в рекламі бренду SKIMS Кім Кардашян: вражаючі фото

Знаменита зірка серіалу "Бріджертони" Нікола Кохлан стала героїнею нової кампанії бренду SKIMS, який заснувала відома зірка та інфлюенсерка Кім Кардашян.

Виявляється, Нікола вже тривалий час є прихильницею бренду, а Кім Кардашян любить серіал "Бріджертони", тож обоє знаменитостей вирішили об’єднатися та продемонструвати фанатам нову героїню рекламної кампанії.

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Кім Кардашян завжди звертає увагу на людей, які в певний час перебувають на піку обговорюваності та впізнаваності, тож вчасно запросила до зйомок Ніколу Кохлан, розмови про яку не вщухають після виходу 3 сезону відомого серіалу.

Світлини для нової реклами зробила берлінська фотографка Єлизавета Породіна. Вона придумала для зйомки антураж в стилі Ренесансу з багатьма квітами та позуванням Ніколи, наче вона відображає позування картин тих часів.

Кім Кардашян створила ніжні та пастельні тони, які доволі гарно личили акторці "Бріджертонів". В одному зі своїх інтерв’ю Нікола розповіла, що Кім написала їй у діректі. Спочатку вони спілкувалися по серіал, а потім обговорили співпрацю.

Що відомо про Ніколу Кохлан

37-річна акторка стала відомю завдяки ролі Клер Девлін у популярному ситкомі "Дівчата Деррі". Значною віхою в кар'єрі Ніколи стала роль Пенелопи Фезерінґтон у драматичному серіалі "Бріджертони" від Netflix, який закріпив за жінкою статус зірки.

У третьому сезоні акторка попросила авторів додати з нею якомога більше відвертих сцен, щоб показати, як може виглядати її тіло у кадрі. Зірка вважає, що бодішеймінг у сучасному світі є неприпустимим і активно виступає проти цього явища.