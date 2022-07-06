Консервативна Ніколь Кідман вийшла у світ в окулярах, як у Кім Кардашян

Австралійська акторка Ніколь Кідман ніколи не відрізнялась екстравагантним стилем одягу, віддаючи перевагу стильній класиці. Проте останній її вихід змусив "підійняти на вуха" усі американські таблоїди.

Ніколь Кідман 5 липня прибула на модний показ бренду Balenciaga у Парижі, де зробила символічний жест команді показу. Вона обрала окуляри, які обожнює інша американська знаменитість Кім Кардашян.

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Акторка одягнула сірі джинси-кльош, чорне боді з глибоким декольте, туфлі-човники та чорну крихітну сумочку. Завершенням образу стала головна "родзинка" – окуляри від Balenciaga, які є у Кім Кардашян. Завдяки високій зачісці Ніколь фанати чи не вперше змогли розгледіти незвичний експеримент акторки у стилі.

Варто додати, що саме в таких самих окулярах Кім Кардашян прийшла на People's Choice Awards.

Загалом Кім Кардашян обожнює екстравагантні окуляри, та одягає їх як на червону доріжку, так і на відпочинок, задаючи нові тренди. Пропонуємо переглянути кілька з них: