Не їли та не пили 18 годин: модель Даша Майстренко розповіла про евакуацію з України

Фіналістка реаліті-шоу "Супер топ-модель по-українськи" Даша Майстренко зараз перебуває за кордоном. Дівчина розповіла у своєму нещодавньому інтерв’ю про те, як евакуйовувалася з України.

Ведучий шоу "Супер топ-модель по-українськи" та автор ютуб-каналу "Предметка" змінив свій формат та розпочав серію інтерв’ю про життя переселенців за кордоном. Першими героїнями випуску стали Аріна Любітєлєва та Даша Майстренко.

Дивіться також Etnodim присвятив вишиту сорочку будівлі "Квіти України", яку почали знищувати забудовники

До 24 лютого фіналістка шоу "Супер топ-модель по-українськи" мала прекрасне життя: модельні та рекламні контракти, тисячі прихильників. Втім, як і для всіх нас, наше життя кардинально змінилося у той зловіщий четвер, коли Росія розпочала повномасштабний наступ на Україну.

Російські окупанти з першого дня війни почали бомбити міста України. Під ударами опинилися не лише міста Київщина, але й інші міста, в які прилітали ракети. Щоб врятувати своє життя, українці почали масово виїжджати до безпечних місць за кордон.

Зараз Даша Майстренко мешкає у Німеччині. Дівчина розповіла в інтерв’ю, що її батько обманом відправив її в евакуацію.

"В останній момент він просто запхав мене в потяг, хоча мала їхати лише моя тітка. Цікавий факт, що в той день було два потяги зі Сміли до Львова – о 12:00 і о 18:00. Ми виїхали з дому о 12 і встигали вже на другий. Але перший затримали на три години, тож ми сіли в нього. Потім я прочитала новину, що другий потяг потрапив під обстріли, і нібито в нього навіть щось влучило", – зазначає дівчина.

Про дорогу Даша згадує, як про страшний сон. За її словами, це була найважчі 18 годин. Вони їхали електричкою, яка возить пасажирів на короткі дистанції. Там був один туалет на вісім вагонів!.

"Через чотири станції нам ще прикріпили вагони. Ми не пили воду, не їли, бо розуміли, що треба буде йти в туалет, а діти у вагонах спали у проходах, та й черга була. Коли вмикалися сирени повітряної тривоги, потяг зупинявся, вимикали світло, і ми чекали. Таких зупинок було дві по дві години. Діти плакали, не розуміли, чому вимкнене світло, що відбувається. Але в такі моменти ти не думаєш про себе, ти хвилюєшся за інших, бо розумієш, що, можливо, зараз ти в кращій ситуації, ніж ті жінки, які їдуть самі з трьома дітьми", – розповіла Даша.

Інтерв'ю Даші Майстренко та Аріни Любітєлєвої: дивіться онлайн