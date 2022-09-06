Не бедра, а стегна і не чолка, а чубчик: приклади "лагідної" українізації

У нашому побуті закорінилися неправильні слова, які ми досить часто вживаємо, і навіть не помічаємо, що треба казати зовсім по-іншому. Українська стилістка вчить своїх прихильників "стильної" українізації.

У сучасній українській мові є багато запозичень з російської. Це сталось через сусідство українського й російського народів, а також тривале домінування Російської імперії, Радянського Союзу, що супроводжувалось мовним впливом.

Читайте також Актуальні кросівки на 2023 рік: яке взуття стане модним

Стилістка Яна Платонова у своєму інстаграмі навела кілька прикладів слів, які ми найчастіше вживаємо коли говоримо про моду.

Авторка блогу styleguide.ua звернула увагу на росіянізми, які нам варто викорінити зі свого щоденного вжитку. Усі приклади слів вона бере з цифрового простору, тобто всі слова з червоним хрестиком – це реальні форми вживання, які Яна нотує та бере в рубрику

Філологиня навела кілька влучних словосполчень, як не треба і як потрібно писати та говорити.

Як не треба казати – як потрібно:

Шкаф з одягом – шафа з одягом;

Бедра – стегна;

Удачна покупка – вдала покупка;

Чілка, чьолка, чолка – чубчик;

Плєчики – плічка (и);

Бльостки – блискітки;

Від кутюр – откутюр;

Торгівельний центр – торговельний центр.



Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua





Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua



Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua



Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua



Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua



Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua



Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua



Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua