6 зимових аксесуарів, які знадобляться вам у грудні: модна добірка

Аксесуари є необхідними, якщо ви хочете створити стильний та цікавий образ взимку. Аксесуари для вулиці в холодну пору року особливо актуальні, оскільки допомагають нам впоратися з холодом, а заодно додають образу завершеності.

Fashion 24 підготував для вас 6 важливих зимових речей, які допоможуть зробити образ стильним та комфортним під час носіння. Холодна пора року – це не привід ходити увесь сезон лише в пуховику та шапці. Варто урізноманітнювати свій вихід аксесурами, які додадуть аутфіту особливої родзинки.

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Шапка біні

Шапка біні – найпопулярніша модель шапки серед молоді. Такою шапкою можна довершити образи з будь-яким верхнім одягом – пуховиком, дублянкою, шубою. Особливо популярними є шапки в класичних кольорах – білому, чорному чи коричневому. Втім, щоб розбавити ваш образ, скористайтеся яскравими шапками. Такі шапки досить зручні в носці, тому можете придбати на сезон кілька одиниць.

Пухнасті навушники

Інфлюесери повертають моду на пухнасті навушники. В мережі дедалі більше зустрічаються образи з хутряними навушниками, якими модниці доповнюють свої дублянки та короткі шубки. Цього року актуальними є навушниики під колір верхнього одягу. Якщо у вас коричнева дублянка – обирайте аксесуар коричневого матеріалу, якщо ж ви носите молочну шубу – то робіть ставку на відтінки білого.

Панама

Панама не втрачає своєї актуальності в холодну пору року. Панами з овчини вдало доповнюють шуби та пуховики. Цей головний убір стає таким же затребуваним, як і шапки. Цієї зими ви можете обирати мінімалістичні панами, або ж обирати об’ємні пухнасті вироби, які останнім часом активно носить Меган Фокс.

Рукавиці

Без рукавиць у мінусову температуру нам просто не обійтися, тому підбирайте вироби під колір вашого верхнього одягу або під колір шапки. На холодну пору року обирайте рукавиці з шерсті чи трикотажу.

Балаклава

Балаклава – трендовий головний убір на зиму. Обирайте цей доволі незвичний аксесуар до своїх образів, щоб мати стильний і трендовий образ. Робіть ставку на насичені яскраві кольори або ж нейтральні вироби, які довершать ваш верхній одяг.

Шарф

Шарф не лише довершить ваш верхній одяг, але й зігріє у холодний день. Шарф робить образ об‘ємнішим, цікавішим, складнішим (за умови правильної стилізації). Також шарф може створювати додаткову вертикаль, яка "витягує" силует (тобто робить нас візуально стрункішими/вищими).