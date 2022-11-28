Трендові пуховики на зиму: 5 найкращих моделей, які представили дизайнери

За кілька днів розпочнеться зима, тож сезон пуховиків остаточно вривається у наше життя. Попри різноманіття верхнього одягу на зиму, пуховики все одно залишаються для нас маст хевом у гардеробі на холодну пору року.

Тренд на зимові пуховики – довгі чи короткі, з кожним роком стає все актуальнішим, оскільки пуховики стають основним елементом верхнього одягу. Їх часто на подіумах презентують відомі бренди, тож обійти їх стороною просто неможливо.

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Пуховик вважається найкласичнішим предметом зимового гардероба, тож розповідаємо вам про 5 найпопулярніших пуховиків, які представили дизайнери на зимовий сезон.

Принти

Бренди все активніше хочуть запровадити у наші гардероби анімалістичні принти, тож тепер презентують верхній одяг з тваринними візерунками. Такі пуховики допоможуть вам створити стильний і нестандартний образ.



Найтрендовіші пуховики зими / Фото з Instagram

Неон

Неонові кольори – одні з найцікавіших в цьому сезоні, а зимовий одяг в неонових відтінках досить ефектно виглядає. Яскраві пуховики синього, рожевого та помаранчевого кольору зможуть покращити ваш настрій.



Найтрендовіші пуховики зими / Фото з Instagram



Найтрендовіші пуховики зими / Фото з Instagram

Вкорочені

Вкорочений пуховик – не зовсім вдала ідея на холодну пору року, втім, якщо у вас є авто і вам не треба перебувати на вулиці тривалий період, то такий верхній одяг додасть цікавих акцентів вашому аутфіту.



Найтрендовіші пуховики зими / Фото з Instagram

Металік

Блискуче покриття на пуховиках не покидає нас вже кілька сезонів. Металеві пуховики класичних відтінків та навіть яскравих кольорів – один з головних трендів серед верхнього одягу на зимовий період.



Найтрендовіші пуховики зими / Фото з Instagram

Довгі

Довгий пуховик забезпечить вам максимальне тепло, захист від вітру та негоди. Ультратеплі моделі, що схожі на ковдру, презентували у своїх осінньо-зимових колекціях відомі бренди.



Найтрендовіші пуховики зими / Фото з Instagram



Найтрендовіші пуховики зими / Фото з Instagram