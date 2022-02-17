Період перед початком весни – ідеальний час, аби оновити свій гардероб трендовими речами, серед яких на перший план, звісно, виходить верхній одяг. Щоб урізноманітнити образи з тренчем і пальтом, радимо звернути увагу на стильні куртки, які будуть популярні навесні.

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Весна – це час мінливої ​​погоди. Сонце в мить може змінитися дощем, тому варто мати в своєму гардеробі універсальну річ, в якій комфортно, але при цьому її можна розстебнути, якщо різко потепліє.

У новому сезоні дизайнери радять обирати бомбери, анораки, вітрівки, стьобані куртки, безрукавки та улюблені косухи, які чудово доповнять весняні аутфіти.

  • Вітрівка

Вітрівка захистить вас від вітру та дощу, втім такий дещо тонкий варіант верхнього одягу підійде на теплий період весни. Поєднуйте її з улюбленими спортивними костюмами та кросівками.


Трендові куртки на весну 2022 / Фото з інстаграму Selfish School

  • Анорак

Анорак у новому сезоні має всі шанси замінити улюблений жакет. Дизайнери почали поєднувати цей верхній одяг не лише з кросівками, але й із класичними штанами та босоніжками на підборах.


Трендові куртки на весну 2022 / Фото з інстаграму Selfish School

  • Бомбер

Модні видання зазначають, що бомбер – це наймодніша куртка на весну. На весняно-літніх показах були представлені бомбери зі шкіри, металізованої тканини та у стилі мілітарі.


Трендові куртки на весну 2022 / Фото з інстаграму Selfish School

  • Косуха

Шкіряна куртка – базовий елемент гардеробу, який не виходить з моди, змінюється лише його фасон. Косуха чудово поєднується з джинсами, спідницями та сукнями. Вона однаково підходить чи під кросівки, чи під босоніжки на підборах.


Трендові куртки на весну 2022 / Фото з інстаграму Selfish School

  • Легка стьобана куртка

Верхній одяг з ромбуватим візерунком вже тримається в трендах кілька сезонів, і не збирається здавати позицій. Забігаючи наперед зазначимо, що навесні в моді будуть не лише стьобані куртки, але й штани натхненні брендами після показу Miu Miu.


Трендові куртки на весну 2022 / Фото з інстаграму Selfish School

  • Стьобані безрукавки

Навесні нас чекає цікавий елемент верхнього одягу – безрукавки. Модні інфлюенсерки поєднують колір безрукавки з кольором светру чи водолазки, і така стилізація виглядає досить ефектно.


Трендові куртки на весну 2022 / Фото з інстаграму Selfish School