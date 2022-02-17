Період перед початком весни – ідеальний час, аби оновити свій гардероб трендовими речами, серед яких на перший план, звісно, виходить верхній одяг. Щоб урізноманітнити образи з тренчем і пальтом, радимо звернути увагу на стильні куртки, які будуть популярні навесні.
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Весна – це час мінливої погоди. Сонце в мить може змінитися дощем, тому варто мати в своєму гардеробі універсальну річ, в якій комфортно, але при цьому її можна розстебнути, якщо різко потепліє.
У новому сезоні дизайнери радять обирати бомбери, анораки, вітрівки, стьобані куртки, безрукавки та улюблені косухи, які чудово доповнять весняні аутфіти.
- Вітрівка
Вітрівка захистить вас від вітру та дощу, втім такий дещо тонкий варіант верхнього одягу підійде на теплий період весни. Поєднуйте її з улюбленими спортивними костюмами та кросівками.
Трендові куртки на весну 2022 / Фото з інстаграму Selfish School
- Анорак
Анорак у новому сезоні має всі шанси замінити улюблений жакет. Дизайнери почали поєднувати цей верхній одяг не лише з кросівками, але й із класичними штанами та босоніжками на підборах.
Трендові куртки на весну 2022 / Фото з інстаграму Selfish School
- Бомбер
Модні видання зазначають, що бомбер – це наймодніша куртка на весну. На весняно-літніх показах були представлені бомбери зі шкіри, металізованої тканини та у стилі мілітарі.
Трендові куртки на весну 2022 / Фото з інстаграму Selfish School
- Косуха
Шкіряна куртка – базовий елемент гардеробу, який не виходить з моди, змінюється лише його фасон. Косуха чудово поєднується з джинсами, спідницями та сукнями. Вона однаково підходить чи під кросівки, чи під босоніжки на підборах.
Трендові куртки на весну 2022 / Фото з інстаграму Selfish School
- Легка стьобана куртка
Верхній одяг з ромбуватим візерунком вже тримається в трендах кілька сезонів, і не збирається здавати позицій. Забігаючи наперед зазначимо, що навесні в моді будуть не лише стьобані куртки, але й штани натхненні брендами після показу Miu Miu.
Трендові куртки на весну 2022 / Фото з інстаграму Selfish School
- Стьобані безрукавки
Навесні нас чекає цікавий елемент верхнього одягу – безрукавки. Модні інфлюенсерки поєднують колір безрукавки з кольором светру чи водолазки, і така стилізація виглядає досить ефектно.
Трендові куртки на весну 2022 / Фото з інстаграму Selfish School