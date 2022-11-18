Найстильніші рожеві сукні на осінньо-зимовий сезон: добірка розкішних виробів

Цього сезону стиль barbiecore, який часто приміряли влітку всі світові модниці, плавно перемістився в осінньо-зимовий сезон.

Кілька днів тому світська левиця Кім Кардашян прийшла на гала-концерт Baby2Baby в Лос-Анджелесі, який збирає мільйони доларів для дітей з малозабезпечених сімей.

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Знаменитість обрала для такої важливої події розкішну рожеву сукню, надихаючись образом ляльки Барбі. Знаменитість приміряла на собі сукню з колекції Balenciaga весна-літо 2022/2023. Вкрай рідко американська знаменитість ухиляється від свого фірмового гламуру та одягає щось дівоче та романтичне. Кім захотіла приміряти на собі вбрання у стилі barbiecore.



Модні сукні на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue

Barbiecore – естетика, що відсилає до стилю популярної ляльки Барбі. В основі цієї тенденції лежить любов до рожевих відтінків – від яскравої фуксії до пастельної колірної гами. Рожевий колір з ніг до голови – тренд сезону.

Зендая, Ліззо, Марго Роббі, Меган Фокс та Кім Кардаш’ян уже приміряли популярний відтінок на собі, а дизайнери представили стиль barbiecore в нових колекціях осінь-зима 2022/2023.

Carolina Hererra презентували ніжно-рожеву сукню з кількома великими бантами, Blumarine – еластичну сукню з велюру зі складаннями, а Versace – сексуальний образ у будуарному стилі.

А от П’єрпаоло Піччолі присвятив половину своєї колекції насиченому рожевому кольору, який спеціально розробив з Інститутом кольору Pantone, отримавши назву відтінку PP Pink.



Модні сукні на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue



Модні сукні на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue



Модні сукні на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue



Модні сукні на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue



Модні сукні на осінньо-зимовий сезон / Фото з Vogue