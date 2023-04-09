5 стильних француженок, які навчать вас модно одягатися

Стиль француженок досить особливий. Він привертає увагу модниць зі всього світу. Усі їхні образи досить самобутні, тож у них хочеться навчитися головних азів, щоб створити такий же простий та водночас елегантний аутфіт.

Трохи зумисно недбалий та витончений стиль француженок вважається еталоном у всьому світі, пише 24 канал. Кожна модниця з Франції має вроджений талант розкішно виглядати навіть у банальній базовій футболці та джинсах.

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Парижанки добре знають, як інвестувати кошти в речі для капсульного функціонального гардероба, тож вміють складати прості аутфіти для будь-якої погоди.

Якщо ви хочете навчитися одягатися як француженки, вам треба надихатися їхніми світлинами в інстаграмі та вчитися повторювати образи, які є дуже простими у своїй стилізації. Краще зрозуміти французький стиль вам допоможуть 5 модних дівчат, які постійно демонструють в мережі свої елегантні та лаконічні аутфіти.

Лея Сфез

Лея Сфез працює художнім керівником і консультує різні компанії з питань створення неповторного стилю бренду. Її креативний підхід до створення образів і чітке розуміння свого стилю дозволили їй отримати значну армію шанувальників.

Для Леї дуже важливо бути елегантною. Вона хоче залишатися сексуальною, при цьому зовсім не оголюючи тіла, аби не видатися вульгарною. Її головні союзники – штанний костюм, джинси і тренч. Модниця також любить аксесуари. За її словами, вони створюють характер кожного окремого образу, зібраного з базових речей.

Жюлі Феррері

Архітекторка Жюлі Феррері дуже любить яскраві кольори, тож постійно показує прихильникам, як їх стильно поєднувати між собою. Вона вкрай рідко наважується на екстравагантні експерименти, тож здебільшого обирає для себе класичне вбрання – костюми, сукні, спідниці та джинси, які вдало комбінує з сорочками, блузами та різноманітним верхнім вбранням в класичних кольорах.

Алекс Рів’єр

Одна з найстильніших дівчат Франції обожнює класичний стиль одягу. Її інстаграм-сторінка – клондайк образів, якими ви можете надихнутися для створення базових та водночас елегантних виходів. Вона славиться своїми мінімалістичними аутфітами, які витримані вбранням в класичних кольорах без яскравих акцентів та мінімалістично стилізовані.

Жанна Дамас

Одна з наймодніших француженок та улюблениця стрітстайл-фотографів Жанна Дамас уосоюлює собою справжній шик парижанки. Її часто порівнюють з такими іконами як Джейн Біркін чи Бріджит Бордо.

В основі її гардеробу закладена простота, елегантність та вінтажні елементи. Вона часто обирає комфортні та мінімалістичні речі, але з певною родзинкою, яка зможе підкреслити її стиль.

Каміль Шарьє

Ця француженка вміє вдало поєднувати в одному ансамблі строгість та невимушеність. Всі її образи ідеально підходять і для офісу, і для прогулянок.