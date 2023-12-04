Готуємося до Нового року: які сукні є найпопулярнішими у святкову ніч

Грудень для нас завжди є особливим місяцем. Ми завершуємо всі справи, пишемо підсумки року, ставимо перед собою цілі та готуємося до Нового року. Якщо ви в пошуку ідеальної сукні в новорічну ніч, то спробуємо вас надихнути цікавими образами від інфлюенсерів.

Одяг, який вам подобається, здатен миттєво підняти настрій, підвищити самооцінку та відчувати себе на всі 100, пише 24 Канал. Саме тому важливо обрати для себе річ, яка повністю буде відображати ваш стиль та підкресювати вашу фігуру. Красива сукня дасть вам відчуття, що ви одягаєте її для особливого дня.

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Найчастіше модниці обирають на святкування Нового року сукні з пір’ям, паєтками, блискітками та камінцями. Таке декорування додає особливого шарму. Також в хід йдуть довгі сукні з атласу чи мережева, з різноманітними вирізами та оборками.

Попри те, що чорна сукня завжди залишається тою базою та класикою, яка непідвладна часові, цього року радимо вам звернути увагу на інші кольори. А все тому, що господар прийдешнього року Зелений Дерев’яний Дракон не любить темних відтінків, тому їх краще уникати, особливо чорного чи коричневого.

Щоб Новий рік приніс вам щастя та успіх, обирайте червоний колір, який ідеально підходить для святкування. Також актуальними будуть білий, молочний, сріблястий, золотистий, жовтий та зелений колір.

Ми зібрали для вас кілька образів інфлюенсерів, які приміряли на собі святкові сукні у трендових фасонах та кольорах. Саме такі плаття найчастіше обирають для святкування Нового року.