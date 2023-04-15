Костюмні у смужку та парашути на шнурівці: найпопулярніші штани весни 2023

Сучасні дівчата обирають штани не лише для святкових виходів, але й на щодень. Якщо ви слідкуєте за відомими інфлюенсерами, то могли помітити, що штани вони використовують у своїх образах дуже часто. Дизайнери представили велике різноманіття виробів, тож вам буде з чого вибрати.

Модницям варто знати про всі тренди, які цього року на піку популярності, пише 24 канал. Ми вже розповідали вам про модні штани, втім моделей є настільки багато, що розповімо про ще кілька цікавих виробів, які точно стануть гарною інвестицією у ваш гардероб цього сезону.

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Joggers

Джогери – це чудові штани для тих, хто любить зручність та комфорт. Обирайте штани в сірому, чорному чи графітовому кольорі, які зараз так популярні.



Трендові штани на весну 2023 / Фото з Pinterest



Трендові штани на весну 2023 / Фото з Pinterest

Pinstripe

Ви вже мабуть помітили, що зірки почали все частіше одягати костюмні штани у смужку, які поєднують з жилетами, базовими білими футболками та лонгслівами, а ще подовжена штанина ефектно виглядає з кросівками на тонкій підошві.



Трендові штани на весну 2023 / Фото з Pinterest



Трендові штани на весну 2023 / Фото з Pinterest

Cargo

Штани карго займають топову позицію серед модних трендів на весняно-літній сезон. Ці штани вільного крою з об’ємними кишенями виглядають мегастильно та цікаво в поєднанні зі взуттям на підборах та кросівками.



Трендові штани на весну 2023 / Фото з Pinterest



Трендові штани на весну 2023 / Фото з Pinterest

Парашути на шнурівці внизу

Разом із появою на fashion-арені штанів карго, в моду увійшли штани-парашути зі шнурівкою внизу. Носіть їх зі стильними головними уборами – бейсболкою, панамою та банданою.



Трендові штани на весну 2023 / Фото з Pinterest



Трендові штани на весну 2023 / Фото з Pinterest