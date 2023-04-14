Які колготки актуальні цієї весни: 4 варіанти, які вам сподобаються

Весна – ідеальна пора для колготок, коли погода ще не дозволяє нам повністю оголити ноги. Всі ми звикли до звичайних виробів у чорному чи тілесному кольорі, втім радимо придивитися до інших не менш ефектних варіантів.

Формуючи свої образи на основі суконь та спідниць, чомусь забуваємо про таку важливу річ як колготки, які теж додають правильних акцентів у створенні аутфіту, пише 24 канал.

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Навесні ми все частіше обираємо спідниці та сукні, тож рекомендуємо вам придивитися до цікавих варіантів колготок, які допоможуть вдосконалити весняний гардероб.

Чорні колготки

Такі напівпрозорі колготки в чорному кольорі (20–40 den) вважаються найуніверсальнішими. Вони роблять наші ноги стрункішими та гарно доповнюють образи зі спідницями та сукнями. Вони підходять як для повсякдення, так і для особливої нагоди.



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Колготки з принтом

Написи чи лого на колготках потрохи знову повертається в моду, тож можете вже придивлятися до цікавих варіантів. До таких колготок найкраще підходять монохромні образи.



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Колготки з мереживом

І хоч нам здається, що такі колготки виглядають «дешево», все ж таки вони додають непоганої родзинки образу. Однак не варто під такі колготки одягати речі з принтами чи обирати різні фактури. Зупиніть свою увагу на простих та нейтральних тканинах.



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Кольорові колготки

Обирайте кольорові колготки так, щоб вони перегукувалися з відтінком вашого образу, або ж розбавили нейтральну гаму вбрання. Такі кольорові колготки чудово поєднуються з ретростилем. Якщо шукаєте цікавих ідей для стилізації – завітайте на сторінку Емілі Сіндлев чи Леоні Ганне.



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