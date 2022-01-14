Найпопулярніше взуття у 2022 році: розкішні моделі, які вам сподобаються

У 2022 році мінімалістичне взуття відходить на другий план, натомість в моді будуть яскраві та характерні моделі з великими бантами та цікавими деталями.

За період карантину ми звикли до зручного взуття. Кросівки, мюлі на низькому ходу, зручні сандалі чи черевики на масивній підошві були нашою головною базою.

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У 2022 році в моду знову повертаються декоративні елементи та високі підбори. У новому сезоні в тренди увійдуть туфлі з гострим та квадратним носком, взуття на високій платформі у стилі Prada і Versace, а також незвичайні мюлі, які стануть гарною альтернативою базовому взуттю.

Топові інстаграм-модниці та інфлюенсерки вже приміряли на собі стильні варіанти. Скандинавська модниця сміливо прогулюється Копенгагеном в яскраво-червоних туфлях Meduza, Леоні Ганне вже підібрала собі кілька різнокольорових мюлів, а Тіффані Хсу знайшла ефектні туфлі з бантом, які довершують мінімалістичне вбрання.

Вибір взуття у 2022 році забезпечить модницям ефектні та цікаві аутфіти. Дизайнери черпали натхнення у моделях 70-х років, тому представили взуття з масивною платформою, великими підборами, цікавими матеріалами та оздобленням.

Туфлі на платформі



Наймодніше взуття 2022 року / Фото з інстаграму інфлюенсерок



Наймодніше взуття 2022 року / Фото з інстаграму інфлюенсерок

Незвичні мюлі



Наймодніше взуття 2022 року / Фото з інстаграму інфлюенсерок

Взуття з овчиною



Наймодніше взуття 2022 року / Фото з інстаграму інфлюенсерок

Квадратний носок



Наймодніше взуття 2022 року / Фото з інстаграму інфлюенсерок

Банти



Наймодніше взуття 2022 року / Фото з інстаграму інфлюенсерок

Відкрита п'ятка і гострий носок



Наймодніше взуття 2022 року / Фото з інстаграму інфлюенсерок



Наймодніше взуття 2022 року / Фото з інстаграму інфлюенсерок