4 светри, які ви захочете купити на осінь: стильна добірка

Модний светр – незмінна річ в гардеробі на холодну пору року. Жодна осінь чи зима не обходиться без теплого светру. Нехай у вашому гардеробі цього сезону буде кілька, але дуже стильних та модних светрів, які ви постійно захочете одягати.

Ви не повірите, але в XIX столітті светр був придуманий для схуднення, пише 24 канал. Лікарі радили людям займатися в ньому спортом і таким чином витрачати свої заповітні кілограми.

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У XX столітті светр увійшов у широкий вжиток. Тепер ми одягаємо їх у повсякденному житті на прогулянки з друзями, на роботу, чи на святкові події. Светр став не лише теплим елементом гардероба, але й стильною річчю, яка може вдало розбавити наш образ.

На замочку

Светр з замочком на горловині чудово доповнить ваш повсякденний образ, який складатиметься з джинсів та чоботів. Для вихідного дня доповніть такий светр шкіряними штанами та взуттям на підборах, доповнивши стильним пальто.

У смужку

Светр у смужку досі залишається гарячою тенденцією на осінь. Знаменитості обирають ці вироби, доповнюючи зверху аутфіт дублянкою, пуховиком чи пальтом.

З горловиною

Светр з горловиною – універсальний предмет гардероба, який буде доречний в холодну пору року. Обирайте светри в класичних кольорах, які вдало доповнять ваші джинси чи модні штани палаццо.

З принтом

Светри з цікавим принтом завжди додають образу родзинки, особливо, якщо вони яскраві. Тому придивіться до виходів модних інфлюенсерів та придбайте собі на осінньо-зимовий сезон цікавий светр, який буде вас відсвіжати та стане головним елементом гардероба у вашому образі завдяки своїм кольорам та принту.