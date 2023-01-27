6 найтрендовіших сумок, які будуть популярними у 2023 році

Якщо 2023 рік потішить нас великим різноманіттям одягом, то в плані аксесуарів ситуація залишається дещо стабільнішою. Тенденції серед сумок розвиваються повільніше та довше тримаються в топі.

Купуючи сумку, ви робите інвестицію на кілька сезонів, тому важливо підбирати те, що підійде вам до ваших щоденних образів та не буде стояти довго в шафі.

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Кожен образ, який ми створюємо – класичний, кежуальний, чи навіть спортивний, - потребує аксесуарів. Саме тому дуже важливо доповнювати їх сумками. Які вироби будуть в моді у 2023 році та що саме зможе вдало доповнити ваші тренчі, пальта та куртки – дивіться у добірці.

Світлі та яскраві сумки

На всі сумки у 2023 році поширюється тенденція на світлі та яскраві сумки. До монохромних образів класичних кольорів підійдуть яскраві аксесуари, які зможуть вдало розбавити образ.

Крафтовий дизайн

Ексклюзивні сумки будуть особливо модними в цьому році. Такий аксесуар замінить солом’яні сумки, які були в моді кілька сезонів. У моді будуть сумки-кошики та крафтові шопери.

Вінтаж

Чимало брендів люблять повертати в моду свої старі моделі. У моді будуть не лише раритетні аксесуари, але й вироби, які бренди по-новому переосмислили.

Півмісяць

Сумка у формі півмісяця знову повертається в моду. Обирайте стильні моделі з екошкіри, які будуть пасувати до ваших виходів.

Максі розмір

Велика сумка – це завжди гарна альтернатива базовому аксесуару, який є в гардеробі кожної дівчини. У сумку розміру максі ви зможете помістити не лише найнеобхідніші речі, але й ноутбук та книжки.

Металева фурнітура

Ланцюги на сумках здобули свою популярність ще кілька сезонів тому, але й досі не втрачають своєї актуальності. Обирайте сумки з ланцюжками, які виглядають як декор.