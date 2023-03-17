Наймодніші спідниці 2023 року: на які моделі варто звернути увагу

Цієї весни нам не обійтися без спідниці. Дизайнери представили варіанти з розрізами, стильні моделі у складку, спідниці з драпіруванням, карго та напівпрозорі моделі.

Новий сезон дає нам шанс «обнулитися» та оновити свій гардероб згідно з новими трендами. Аналізуючи покази сезону весна-літо 2023, рекомендуємо вам звернути увагу на найпопулярніші спідниці.

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Розрізи

Спідниця з розрізом – пікантний тренд цієї весни. Для цієї моделі дизайнери обрали елегантну довжину до колін та прямий силует.



Модні спідниці на весну 2023 / Фото з Vogue



Модні спідниці на весну 2023 / Фото з Vogue

Плісе

Романтичний тренд на плісування втілився цього сезону у спідницях у вигляді фактурних складок. Обирайте для себе коротку спідницю у шкільному стилі або довгу асиметричну версію.



Модні спідниці на весну 2023 / Фото з Vogue

Максі з драпіруванням

Спідниця довжини максі – беззаперечний тренд цієї весни. На модних подіумах дизайнери представили джинсові спідниці, шовкові моделі та напівпрозор з драпіруванням.



Модні спідниці на весну 2023 / Фото з Vogue

Карго

Тренд на великі накладні кишені зробив тріумфільний камбек з кінця 1990-х років. Великі кишені прикрасили не лише штани, джинси, сумки, але й спідниці. Обираючи для цього сезону утилітарні спідниці – ви точно не прогадаєте!



Модні спідниці на весну 2023 / Фото з Vogue

Прозорі

Прозора тканина – абсолютний тренд 2023 року. Цього сезону ви будете спостерігати велику кількість «голих» речей. Окрім топів та суконь, дизайнери також приділили увагу напівпрозорим спідницям.



Модні спідниці на весну 2023 / Фото з Vogue