Штани влітку – окраса вашого гардероба: найкращі моделі, які довершать образ

І хоч влітку ми обожнюємо одягати сукні та спідниці, без стильних штанів нам не обійтися. Штани ми одягаємо для будь-якої нагоди та під будь-який настрій.

Вже минуло кілька днів червня, тож це ідеальна нагода, аби розібрати свою шафу та скласти модну базу на літо.

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Певний комплект речей дозволить нам забути про проблему, яка досить часто у нас виникає, а саме – "нічого одягнути". Якщо ви любите одягати не лише джинси, але й штани, то радимо вам звернути увагу на 7 пар штанів, які обов’язково мають бути у вашому літньому гардеробі.

Ці штани дозволять вам з легкістю створювати образи для будь-якої нагоди. Вони ніяк не обмежуватимуть ваш комфорт у спекотні дні.

Світлі штани з натуральної тканини

Штани з льону чи бавовни – це основа основ універсального літнього гардероба. Такі штани будуть доречними для для морського узбережжя та офісних будніх днів. Світлі штани стануть чудовою базою для найрізноманітніших образів, оскільки легко поєднуються з іншими елементами гардероба.



Трендові штани на літо / Фото з Elle

Піжамні штани

Піжамкор активно підкорює Тік ток та Інстаграм. Піжамна естетика передбачає максимальний комфорт, який чудово підходить саме для літа. У спеку легкі та вільні штани точно стануть вам у нагоді.



Трендові штани на літо / Фото з Elle

З принтом

Акцентні штани з принтом точно привернуть до вас увагу. Але щоб не переборщити, почніть з одного принта в образі та доповнюйте однотонною базою.



Трендові штани на літо / Фото з Elle

Штани baggy

Мішкуваті штани зараз дуже популярні. Такі штани не обмежують комфорт та додають образам розслабленості та невимушеності. Перевагою таких штанів є й те, що вони чудово сидять на будь-якій фігурі.



Трендові штани на літо / Фото з Elle

Світлі джинси

Якщо восени та взимку ми віддаємо перевагу темних штанам, то влітку обираємо світлі відтінки. Світло-блакитні джинси є невід’ємним елементом гардероба у літню пору.



Трендові штани на літо / Фото з Elle

Карго

Штани карго зараз на піку популярності. Щоб додати літнім образам яскравих нот, замість стандартних бежевих штанів обирайте соковитий яскравий відтінок, який однозначно забезпечить вав-ефект.



Трендові штани на літо / Фото з Elle

Трикотажні штани

Трикотаж актуальний не лише для холодної пори року, але й для літа. Штани з тонкого трикотажу дозволять вам почуватися максимально комфортно під час довгих літніх прогулянок.



Трендові штани на літо / Фото з Elle