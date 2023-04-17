3 головних тренди року, які мають бути в гардеробі у кожної дівчини: топова добірка

Весна цього року багата на тренди. Кількість стильного вбрання настільки величезна, що просто неможливо ними заполонити увесь свій гардероб. Розповідаємо вам про 3 топові позиції, які мають бути в кожної модниці цього сезону.

Навесні модниці не лише прагнуть змін у своїх образах, але й хочуть йти в ногу з тенденціями та не відставати від fashion-світу, пише 24 канал.

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Щороку індустрія моди генерує все нові та нові вбрання, які переростають у масштабні тренди, які неможливо обійти увагою. Простеживши образи авторитетних стилістів та модних експертів, рекомендуємо придбати на весняно-літній сезон кілька топових речей, які стануть головною прикрасою вашого гардероба.

Балетки з ремінцем

Балетки з ремінцем у стилі Мері Джейн захопили тренд року серед взуття та є остаточними фаворитами. Мінімалістичні моделі вже є в гардеробі у кожної дівчини.

Перші балетки з’явилися ще у XVIII столітті, втім стали популярними лише у 1950-х завдяки іконі стилю Одрі Гепберн. Час від часу вони то з’являються на модній арені, то зникають. Кілька років на передовій позиції перебували лофери, втім у 2023 році балетки повернулися в моду.

Denim total look

Монохромний образ з деніму – актуальне поєднання на весняно-літній сезон. Джинсові речі знайшли цього року нове прочитання, від якого в захваті всі світові it-girls. Рамки правління деніму широко розповсюдилися, тож цього сезону в моді поєднання джинсової сорочки чи куртки з джинсами, денімовий корсет зі спідницею, чи довершення образу взуттям та сумкою з джинсового матеріалу.

Довга джинсова спідниця

Усі хто слідкує за модою, зможе з впевненістю сказати, що найпопулярнішою спідницею сезону вважається денімова. Нею вже переповнений інстаграм-простір, оскільки її в гардеробі має кожна модниця. Це справжній маст-хев сезону, який можна поєднувати зі шкірянками, бомберами, лонгслівами чи футболками.