Наймодніші чоботи весни 2022: стильні моделі показують fashion-інфлюенсери

Fashion-інфлюенсерки з сезону в сезон показують дедалі цікавіші моделі взуття. Якщо навесні 2021 року модниці обирали туфлі з блискучими бантиками Mach & Mach, то вже цього року дівчата роблять ставку на елегантність.

Креативна директорка бренду Jimmy Choo Сандра Чой на початку лютого випустила колаборацію з брендом Mugler, повідомляє 24 канал.

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Якщо Jimmy Choo асоціюють свої речі з гламурністю, то французький Модний дім – з сексуальністю. Разом з Сандрою Чой креативний директор Mugler створив вибухові новинки, які вже активно приміряють популярні модниці.

Кейсі Кедуолладер зазначив, що саме взуття завжди довершує образ та багато що каже про характер людини, яка його носить. Лейтмотивами колаборації стали ідеї ризикованості, розширення можливостей та жіночої сили.

Трендсеттерки вже визначили фаворита з колаборації - тілесні чобітки з чорними вставками. Смуги та прозорі деталі у взутті – це відсилання до знаменитих напівпрозорих боді Mugler. Інфлюенсерки вже почали створювати з ними неймовірно стильні образи.

Головні стрітстайл-модниці вже почали вигулювати модні новинки. Дівчата обирають короткі чобітки та довгі чоботи-панчохи, який створюють миттєвий wow-ефект в образі.



Стильні чоботи Jimmy Choo & Mugler / Фото з інстаграму



Стильні чоботи Jimmy Choo & Mugler / Фото з інстаграму



Стильні чоботи Jimmy Choo & Mugler / Фото з інстаграму



Стильні чоботи Jimmy Choo & Mugler / Фото з інстаграму



Стильні чоботи Jimmy Choo & Mugler / Фото з інстаграму



Стильні чоботи Jimmy Choo & Mugler / Фото з інстаграму



Стильні чоботи Jimmy Choo & Mugler / Фото з інстаграму



Стильні чоботи Jimmy Choo & Mugler / Фото з інстаграму



Стильні чоботи Jimmy Choo & Mugler / Фото з інстаграму