9 найкращих чорних суконь принцеси Діани: неперевершені образи

Ім’я принцеси Діани не сходить з модних глянців вже кілька десятків років. Її стилем досі надихаються модні блогери, а видання згадують найефектніші виходи, серед яких – чорна сукня, яку називають "сукнею помсти".

Принцеса Діана любила яскраве вбрання, однак досі найпопулярнішою її сукнею залишається чорна, яку вона одягнула після оголошення принца Чарльза про зраду.

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Мстиву сукню від Christina Stambolian принцеса Діана одягнула після того, як принц Чарльз оголосив усім про зраду. Замість вже затвердженого по-королівськи скромного сукні вона одягла ту річ, яка чекала свого часу в її гардеробі цілих три роки. Діана Спенсер на вечірку в галерею Serpentine в черні 1994 року прийшла у сукні з відкритими плечима та відвертим декольте.



Принцеса Діана на вечірці в Serpentine Gallery, червень 1994 року

Принцеса рідко одягала чорний колір, але коли це робила, то завжди виглядала феєрично та неперевершено.

Її вишита бісером вечірня сукня Jacques Azagury, яку вона одягнула на гала-вечір у Галереї Тейт у липні 1997 року, була елегантним відходом від її улюбленого горошку та принта в квіти, які вона так часто носила.

Також усі мали змогу побачити неперевершений вихід принцеси Діани у сукні-майці Versace, яку вона одягла на допрем’єрний показ фільму «Аполлон-13» у 1995 році.

Найкращі виходи принцеси Діани в чорних сукнях

Принцеса Діана на допрем’єрному показі фільму "Аполлон-13" у сукні Versace, вересень 1995 року.



Найкращі виходи принцеси Діани / Фото з Vogue

Принцеса Діана в сукні Jacques Azagury на гала-вечорі на підтримку дослідження раку, листопад 1995 року.



Найкращі виходи принцеси Діани / Фото з Vogue

Принцеса Діана на гала-вечорі з нагоди сторіччя Галереї Тейт у сукні Jacques Azagury, липень 1997 року.



Найкращі виходи принцеси Діани / Фото з Vogue

Принцеса Діана в оксамитовій сукні на прем’єрі фільму "Небезпечні зв’язки", березень 1989 року.



Найкращі виходи принцеси Діани / Фото з Vogue

Принцеса Діана в чорній сукні з прикрашеними шлейками Bellville Sassoon на прем’єрі фільму "Зворотна тяга", липень 1991 року.



Найкращі виходи принцеси Діани / Фото з Vogue

Принцеса Діана на гала-концерті в театрі Sadler’s Wells, жовтень 1990 року.



Найкращі виходи принцеси Діани / Фото з Vogue

Принцеса Діана на виставі "Знедолені" в Барбікані у вечірній сукні Bruce Oldfield, жовтень 1985 року.



Найкращі виходи принцеси Діани / Фото з Vogue

Принцеса Діана на благодійному вечорі в об’ємній чорній сукні з тафти від David and Elizabeth Emanuel, березень 1981 року.



Найкращі виходи принцеси Діани / Фото з Vogue