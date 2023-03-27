Шкірянка, пальто і тренч: як виглядають улюблені речі француженок навесні

Із витонченим стилем француженок вже знайомі всі. Вони люблять мінімалістичний одяг, який не привертає до себе занадто багато уваги. Разом із тим він виглядає дорого та елегантно.

Базові речі француженок складають основну частину їхнього гардеробу, пише 24 канал. Вони обожнюють класичне вбрання та вміють досить стильно його поєднати з останніми тенденціями сезону.

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Редакція Fashion 24 придивилася до речей, які найчастіше одягали француженки на початку весни.

Шкіряна куртка

Важко сказати, що колись настане час, коли шкіряна куртка вийде з моди. Француженки хоч і люблять дотримуватися класики, втім мають у своєму гардеробі шкірянки розміру оверсайз чи фактурні моделі у бордовому кольорі.

Пальто

Цей верхній одяг дозволяє француженкам виглядати не лише жіночно, але й комфортно. А в перший місяць весни пальто рятує від прохолодної погоди, яка дуже часто змінюється дощами та вітром.

Чорний гольф

Навесні водолазка стає гарною альтернативою теплим светрам та світшотам на байці. Ця базова річ чудово поєднується з джинсами і кросівками та зі штанами палаццо та взуттям на підборах.

Тренч

Тренчкот вважається ідеальним варіантом на весняний період для француженок. Вони вміють його чудово поєднувати з блузами, сукнями та головним убором – беретом.

Жакет

Блейзер доповнює будь-які повсякденні образи, тож у гардеробі француженок завжди знаходиться місце для десятка жакетів, якими вони доповнюють штани та джинси.