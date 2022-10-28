Як стилізувати шарф восени: 26 найкращих ідей на кожен день

З настанням холодних днів нам варто подбати не лише за головний убір, але й за такий аксесуар як шарф, який не лише вдало довершить верхній одяг, але й зігріє у вітряний та прохолодний день.

Українська стилістка Яна Платонова розповіла у своєму інстаграмі роль шарфів та зазначила, що за її спостереженнями, шарф сприймають та використовують виключно як утеплюючий шар. Втім, окрім того, що шарф зігріває шию, у нього є чимало інших функцій.

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• шарф робить ваш образ об‘ємнішим, цікавішим, складнішим (за умови правильної стилізації);

• шарф може створювати додаткову вертикаль, яка "витягує" силует (тобто робить нас візуально стрункішими/вищими);

• шарф може працювати, як "клей", об‘єднуючи різні складові комплекту в один ансамбль;

• шарф створює атмосферу: кожна річ має певний візуальний код, так само і шарф може бути затишним, веселим чи елегантним, передаючи той самий меседж, який вам потрібно.

"Також не варто позбавляти шарф функціональної складової. Для цього слід чітко розуміти: ви вийшли неквапно прогулятися містом в безвітряну погоду чи вам потрібно 20 хвилин чекати маршрутку на зупинці в непогожий день? Ви бігаєте містом, вирішуючи купу справ і пересуваєтеся пішки чи ви на власному автомобілі і нікуди не поспішаєте? Обираючи доречність, ви завжди тим самим викреслюєте купу потенційних проблем", – зазначила стилістка.

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Стилістка зібрала добірку образів з шарфами, якими ви можете надихнутися та приміряти на собі. Шарфи різних кольорів чи в тон до верхнього одягу ідеально поєднуються з пальтами та пуховиками.



Актуальні образи з шарфом на осінь 2022 / Фото з Instagram



Актуальні образи з шарфом на осінь 2022 / Фото з Instagram



Актуальні образи з шарфом на осінь 2022 / Фото з Instagram



Актуальні образи з шарфом на осінь 2022 / Фото з Instagram



Актуальні образи з шарфом на осінь 2022 / Фото з Instagram



Актуальні образи з шарфом на осінь 2022 / Фото з Instagram



Актуальні образи з шарфом на осінь 2022 / Фото з Instagram



Актуальні образи з шарфом на осінь 2022 / Фото з Instagram



Актуальні образи з шарфом на осінь 2022 / Фото з Instagram