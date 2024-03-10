Іконічні сукні та костюми Оскара: найстильніші образи в історії премії

Церемонія Оскар є найпопулярнішою у світі. Вона не лише визначає кінематографічні досягнення, але й тішить шанувальників образами зірок, які готуються до червоної доріжки за кілька місяців, щоб вразити всіх індивідуальним виходом. В історії Оскара можна знайти кілька легендарних виходів, які найбільше всім запам’яталися.

Кожного року зірки на червоній доріжці викликають різні емоції: дивують, смішать, шокують та надихають. Частина образів є історичними, адже їхня історія створення є легендарною, як і знаменитості, які одягали ці сукні.

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Знаменитості завжди до таких гучних та важливих подій залучують стилістів, костюмерів та відомих модельєрів для створення розкішних суконь, про які будуть говорити ще не одне десятиліття. Вже сьогодні вночі відбудеться 96-та церемонія вручення премії Оскар, тому напередодні знакової події розповімо про 5 найвидатніших образів.

Марлен Дітріх

Вбрання для Оскара 1951 року готував для Марлен Дітріх знаменитий дизайнер Крістіан Діор. Кажуть, що обоє дуже прискіпливо працювали над образами та хотіли вразити всіх навколо. Сукня Марлен справді викликала шалені емоції. Коли вона вийшла на сцену, щоб вручити нагороду, зал вибухнув оваціями, а її легендарний образ газети обговорювали більше, ніж переможців церемонії.



Легендарні образи з Оскара / Фото Elle

Одрі Гепберн

Акторка була близькою подругою Юбера де Живанши, тож вбрання на Оскар для неї готував модельєр, який мило називав Одрі сестрою. У 1954 році актриса здобула статуетку за роль у фільмі "Римські канікули",

За нагородою вона підіймалася у білій мереживній сукні з квітковим візерунком. Журнал Time навіть визнав сукню Одрі Гепберн найкращим вбранням Оскара за всі часи. У 2011 році плаття продали за 132 тисячі доларів.



Легендарні образи з Оскара / Фото Getty Images

Барбра Стрейзанд

У березні 1969 року Барбра Стрейзанд з’явилася на церемонії Оскар у вбранні від дизайнера Арнольда Скаазі. Вона одягнула штанний костюм-кльош з прозорої чорної тканини, який всіяний поєтками та манжетами з чоловічого смокінга.

Напівпрозоре вбрання стало легендарним, оскільки під потужним світлом софітів тканина виглядала прозорою та стала головним спогадом тієї церемонії.



Легендарні образи з Оскара / Фото Getty Images

Шер

Модні критики вважають сукню Mohawk найефектнішим вбранням співачки. Вбрання для неї створив кутюр’є Боб Макі у 1986 році. Комплект складався з бюстгальтера та спідниці, які були інкрустовані коштовностями. Сміливий образ доповнював головний убір з ірокезом з пір’я.



Легендарні образи з Оскара / Фото Getty Images

Шерон Стоун

Акторку вперше запросили на Оскар у 1992 році. Тоді "Основний інстинкт" вийшов на екрани за кілька днів до церемонії, тож сукню Шерон Стоун купила в звичайному універмазі, оскільки жоден дизайнер не давав їй сукню, оскільки вона була невідомою акторкою.

Та після "Основного інстинкту" її кар’єра пішла вгору, тож вже наступного року всі дизайнери змагалися за право одягнула Шерон в свою сукню на Оскар.



Легендарні образи з Оскара / Фото Getty Images

У ніч на 11 березня глядачі дізнаються, хто стане переможцем Оскара 2024 року, а поки читайте в нашому матеріалі, яким культовим фільмам пророкували перемогу на Оскарі, але вони поступились іншим стрічкам.