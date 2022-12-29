8 образів на Новий рік у стилі ляльки Барбі: святкова добірка

Вже за лічені дні нас чекає головне свято – Новий рік. Нам завжди хочеться виглядати в цю магічну ніч особливо, тож Fashion 24 підготував для вас кілька стильних аутфітів у гламурному стилі.

Вже доволі тривалий період модні тренди нам диктують fashion-інфлюенсери, тож ми любимо у них підгледіти стильні образи, які можемо приміряти на собі.

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Новий рік – єдине свято, на яке ми із задоволенням одягаємо речі з бісером, паєтками, блискітками, бахромою та пір’ям. Наші образи в новорічну ніч сяють немовби ялинка.

Fashion-блогерка Емі Галлімонд поділилася зі своїми прихильниками дуже гламурними образами, які сміливо можна приміряти на Новий рік. Завдяки тому, що дівчина білявка – ці аутфіти виглядають у стилі ляльки Барбі.

Дівчина показала образ у яскравій зеленій сукні з паєтками, яку доповнила салатовим пухнастим взуттям та сумкою.



Гламурні образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram

Також Емі не забула про популярний рожевий колір та одягнула рожеву сукню в парі з колготками та довгими рукавицями одного кольору.

Гламурні образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram

Розкішний образ білявка створили з чорною мінісукнею, яку вона доповнила колготками в тон. Фешіоніста приміряла на собі популярні рожеві туфлі з бантиками MACH & MACH та довершила образ масивними рожевими бантами на рукавицях.



Гламурні образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram

Інший схожий образ Емі Галлімонд стилізувала також завдяки чорній мінісукні, яку вона доповнила колготками в сіточку, рукавицями з рукавами буффами та яскравими рожевими босоніжками на масивній платформі та підборах.



Гламурні образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram

Білявка вчить, як можна поєднувати яскраві речі з базовими кольорами, тож до чорної мінісукні з пір’ям вона підібрала не лише чорні колготки в блискітки та чорні напівпрозорі рукавиці в горошок, але й не побоялася розбавити образ салатовими туфлями та сумкою.



Гламурні образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram

Цілком самодостаній образ у стилі ляльки Барбі вийшов завдяки рожевій сукні та туфлях-човниках з бантом.



Гламурні образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram

А от для сміливих дівчат Емі пропонує не боятися поєднувати яскраво-рожеву сукню із салатовими туфлями на масивній платформі, які вона приміряла від модного бренду Versace.



Гламурні образи на Новий рік 2023 / Фото з Instagram