Найдорожча компанія в Європі LVMH пожертвує Україні 5 мільйонів євро

Французька компанія LVMH повідомила, що найближчим часом фінансово допоможе Україні. Гроші підуть на потреби людей, які постраждали від війни.

Компанія LVMH, до якої входять такі преміальні бренди, як Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon та Hennessy також долучилася до пожертв українцям.

Читайте також Глибоко стурбовані: бренд H&M призупинив продажі в Росії

Генеральний директор LVMH Бернар Арно – один із найбагатших людей на планеті, виступив із заявою, в якій йдеться про перерахування коштів українцям в сумі 5 мільйонів євро. Гроші передадуть на потреби в Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Які ще світові зірки підтримали український народ у час жорсткої війни – читайте тут

Французький бізнесмен також зазначив, що запустить збір коштів на підтримку Червоного Хреста, аби полегшити пожертвування всім працівникам та 76 Будинкам моди, які входять в конгломерат LVMH.

Група LVMH уважно стежить за трагічною ситуацією в Україні та підтримує всіх, хто серйозно постраждав від цієї війни. Насамперед ми дбаємо про безпеку своїх 150 співробітників в Україні та надаємо їм необхідну фінансову та операційну допомогу,

– йдеться у заяві LVMH.

Компанія заявила, що комітет LVMH продовжить відстежувати ситуацію та адаптує свою допомогу в мірі необхідності, вказавши на свій внутрішній кардіологічний фонд, який був запущений минулого року для надання фінансової та психологічної підтримки працівникам.

Наразі найвідоміша пожертва конгломерату LVMH пішла на відновлення Собору Паризької Богоматері. Після пожежі у Нотр-Дам де Парі, яка сильно пошкодила собор у 2019 році, LVMH та сім’я Бернарда Арно оголосили, що пожертвують на його відбудову 200 мільйонів євро.