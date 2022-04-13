Навчання, фільми і спорт: дизайнер Андре Тан дав поради, як відволіктися від поганих новин

Український дизайнер Андре Тан, який активно допомагає ЗСУ, поділився з читачками важливими порадами, які допомагають відволіктися від поганих новин в час війни.

Андре Тан в перші дні війни почав шити речі для української армії. Знаменитий модельєр відшив разом зі своєю командою понад 10 тисяч одиниць одягу. Команда Андре Тана забезпечила наших захисників спальними мішками, штанами, розгрузками, спідньою білизною та іншим.

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На 49-й день війни дизайнер не перестає працювати та зазначає, що 80% свого часу він витрачає на пошиття бронежилетів, спецодягу та випробування пластин у жилетах.

"Не важливо, що ви зараз робите: працюєте, як і у мирний час, навчаєтесь, волонтерите, допомагаєте рідним. Зізнайтеся, ми всі приділяємо багато часу новинам. Я їх теж іноді дивлюся, хоча 80% мого дня – пошиття бронежилетів, спецодягу та випробування пластин у жилетах. Але якщо вас захопив вихор новин, то поради нижче для вас!", – написав Андре Тан.

Ліміт новин на день

За словами дизайнера, перший крок найскладніший. Треба зробити собі тимчасовий ліміт від новин на день. Краще приділити новинам одну годину ввечері, коли головні події за день вже відбулися і ви спокійно зможете все передивитися.

Нові вміння на зання

"Тут ситуація чимось схожа на локдаун: переможцями вийшли ті, хто чомусь навчився за час самоізоляції. Я ось у вільний час проходжу курс із особистих фінансів та інвестицій, щоб вийти на пенсію років на 10 раніше. Порада: вивчіть щось, що використовуватимете все життя. Курси Excel, скорочення або інвестування у фондові ринки — хороші приклади", – зазначив Андре Тан.

Фільми та серіали

Модельєр також розповів, що для перезавантаження підійдуть фільми чи серіали. І не варто себе звинувачувати за те, що ви відпочиваєте. Редакція 24 каналу радить вам переглянути фільми з добірки "10 фільмів, які має побачити кожен українець у 2022 році". У списку ви знайдете воєнну драму "Щедрик", драматичну стрічку "Клондайк", фільм "Поводир" та історичний екшн "Крути 1918".

Спорт

"Завжди відкладали заняття спортом? Струнка фігура, здорові нерви і буст дофаміну — те, що потрібно в такій непростій ситуації. Якщо чесно, я цим правилом знехтував і не займався жодного разу за півтора місяці через дуже щільний графік! Вже бачу, скільки в майбутньому треба буде працювати над собою", – заявив дизайнер.