Вагітна Джамала приголомшила образом на фіналі Нацвідбору-2024: розкішні кадри

Фінал Нацвідбору на Євробачення вражатиме не тільки виступами учасників, але й розкішними образами суддів. Так, вагітна Джамала вразила аутфітом

Співачка Джамала у день фіналу Національного відбору на Євробачення оголосила, що втретє стане мамою. Це вдруге артистка оцінюватиме номери артистів при надії, пише 24 Канал.

До слова Нацвідбір на Євробачення-2024 в ефірі: онлайн-трансляція фіналу

Неймовірний образ Джамали

Для фіналу Нацвідбору переможниця Євробачення-2016 обрала вишуканий образ. Вона постала у пишній багатошаровій білосніжній сукні, яка підкреслювала її стан.

Джамала доповнила аутфіт напівпрозорим голографічним масивним кольє. Вона розпустила волосся та завершила look вечірнім макіяжем.



Джамала на Нацвідборі / Скриншот з відео

Як Джамала оцінюватиме учасників Нацвідбору

Напередодні Національного відбору Джамала поділилася очікуваннями щодо фіналу. Вона сподівається, що кожен виконавець покаже свою впевненість, розкриє тему пісні та відпрацює на всі 100 %.

Головний критерій оцінки для виконавиці – виступ наживо, пісня та сенс.

"Мій головний критерій – це виступ наживо, сама пісня та її сенс, а також номер і харизма артиста. Тому враження від учасників буду складати, вже коли побачу виконання наживо кожного. Так, як звичайний глядач і буде дивитися "Євробачення-2024", – зауважила Джамала.