Настя Каменських позувала в патріотичному костюмі від українського бренду: фото з Ізраїля

Співачка Настя Каменських під час війни перебуває за кордоном, але продовжує підтримувати Україну. Днями на концерті в Тель-Авіві вона позувала у костюмі від українського бренду Maritel.

Настя Каменських і Потап за декілька днів до початку повномасштабної війни поїхали на відпочинок в Іспанію. Там артисти й залишилися. Зараз вони з-за кордону підтримують Україну.

Дивіться також Акторка Флоренс П'ю прийшла на показ Valentino з голими грудьми: що відповіла зірка хейтерам

Настя Каменських у костюмі від Maritel

Днями артистка опублікувала декілька фото, на яких зображена в костюмі від українського бренду Maritel. Вбрання було символічних синьо-жовтих кольорів і складалося з широких штанів, блузки й топу.

Волосся NK вклала у фірмові кучері, а на обличчя не наносила косметику. Манікюр артистки був бордового кольору.

Любов переповнює, коли я співаю для вас. Коли ми з вами єднаємось у спільній справі й підтримуємо один одного. Коли бачу український прапор всюди, де співаю про Україну,

– написала NK під фото.



Настя Каменських у патріотичному костюмі / Фото з інстаграму NK



Настя Каменських у патріотичному костюмі / Фото з інстаграму NK

Каменських зазначила, що бренд Maritel є одним з тих, які відновили роботу під час війни, щоб шити спорядження для наших захисників, щоб зберегти робочі місця своїх співробітників. Зараз вони продовжують шити жіночий одяг та перераховують кошти на допомогу ЗСУ.

"Ми ще стільки всього маємо зробити, стільки відновити та відбудувати. Але поки кожен з нас, як зараз, робить все можливе і навіть неможливе задля світлого і мирного майбутнього, доти я знаю, що в нас все вийде! І вже зовсім скоро зустрінемось на наступних благодійних подіях з моєю участю", – зазначила NK.