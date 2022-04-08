Наша гордість: глянець Viva опублікував архівний відеоролик з усміхненим Володимиром Зеленським

Український глянець Viva опублікував архівний відеоролик 9-річної давності з Президентом України Володимиром Зеленським, на той час – відомим шоуменом та керівником "Студії Квартал-95".

На тлі російсько-української війни видання Viva вирішило пригадати всім усміхненого Володимира Зеленського. 44 дні війни в Україні наклали на обличчя кожного незабутній відбиток, і глава держави – не виняток.

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Український глянець Viva вирішив згадати архівну передноворічну зйомку Володимира Зеленського наприкінці 2013 року. У дописі зазначають, що зйомка була знята у рекордний термін – 10 хвилин, адже саме стільки було часу в головного героя на фотосесію.

"Напередодні Нового року глянець зустрівся з найзатребуванішим на той час українським шоуменом, продюсером, сценаристом та актором, щоб поговорити про його нові кінороботи та домочадців – кохану дружину Олену, доньку Сашу та сина Кирила – людей, завдяки яким Вова абсолютно точно може сформулювати поняття "щастя", – йдеться на сайті глянцю Viva.



Архівна відеозйомка Володимира Зеленського / Фото з інстаграму



Архівна відеозйомка Володимира Зеленського / Фото з інстаграму



Архівна відеозйомка Володимира Зеленського / Фото з інстаграму



Архівна відеозйомка Володимира Зеленського / Фото з інстаграму

Під дописом у коментарях десятки українців залишили позитивні відгуки про Президента України та зазначили, що він – наша гордість.