Наша гордість: глянець Viva опублікував архівний відеоролик з усміхненим Володимиром Зеленським
Джерело:інстаграм Viva
Український глянець Viva опублікував архівний відеоролик 9-річної давності з Президентом України Володимиром Зеленським, на той час – відомим шоуменом та керівником "Студії Квартал-95".
На тлі російсько-української війни видання Viva вирішило пригадати всім усміхненого Володимира Зеленського. 44 дні війни в Україні наклали на обличчя кожного незабутній відбиток, і глава держави – не виняток.
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Український глянець Viva вирішив згадати архівну передноворічну зйомку Володимира Зеленського наприкінці 2013 року. У дописі зазначають, що зйомка була знята у рекордний термін – 10 хвилин, адже саме стільки було часу в головного героя на фотосесію.
"Напередодні Нового року глянець зустрівся з найзатребуванішим на той час українським шоуменом, продюсером, сценаристом та актором, щоб поговорити про його нові кінороботи та домочадців – кохану дружину Олену, доньку Сашу та сина Кирила – людей, завдяки яким Вова абсолютно точно може сформулювати поняття "щастя", – йдеться на сайті глянцю Viva.
Архівна відеозйомка Володимира Зеленського / Фото з інстаграму
Архівна відеозйомка Володимира Зеленського / Фото з інстаграму
Архівна відеозйомка Володимира Зеленського / Фото з інстаграму
Архівна відеозйомка Володимира Зеленського / Фото з інстаграму
Під дописом у коментарях десятки українців залишили позитивні відгуки про Президента України та зазначили, що він – наша гордість.
- "Пам’ятаю цей випуск. Який чудовий був час";
- "Хочу скоріше побачити його усмішку";
- "Який же зараз він мужній красень і Президент";
- "Наша гордість";
- "Такий милий";
- "Наш Герой! Наша гордість! Хай Господь йому допомагає! Слава Україні";
- "Найкращий!!! Хочеться бачити його усміхненим, його і всіх нас. Який же він гарний – наш Президент";
- "Чесно, він дуже змінився, і ми змінилися. Боже поверни нам наші усмішки".