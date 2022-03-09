Chanel, Valentino, Louis Vuitton: які модні бренди допомогли Україні та відреагували на війну

В Україні вже два тижні триває війна. 24 лютого окупанти почали повномасштабний наступ на Україну, обстрілюючи мирні міста. Багато модних брендів відмовилися співпрацювати з росіянами, закрили там свої магазини та надали Україні фінансову допомогу.

На вторгення Росії в Україну відреагували чимало знаменитих брендів. Дизайнери публікують український прапор, висловлюють співчуття людям, які змушені покинути свої домівки через ворожі обстріли.

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За 2 тижні безліч брендів пожертвували гроші на допомогу українцям та засудили країну-окупанта, яка понівечила долі тисячі українців.

Balenciaga

Всесвітньо відомий бренд Balenciaga видалив з інстаграму всі фото, окрім одного, державного прапора України. Креативний директор бренду Демна Гвасалія навіть присвятив Україні показ осінньо-зимової колекції, роздавши всім гостям синьо-жовті футболки.

Balmain

Креативний директор бренду Balmain Олів’є Рустен передав гроші на допомогу і підтримку українським біженцям у фонд UNHCR. Він також зазначив, що його надихає наша гідність, стійкість і відданість свободі.

Chanel

Французький Модний дім Chanel пожертвував українцям 2 мільйони євро. Гроші будуть перераховані організаціям, які допомагають біженцям з України.

Acne Studios

Оголосив про припинення своєї діяльності в Росії. Окрім того, бренд передав кошти в UNHCR і UNICEF.

Keburia

Грузинський бренд Keburia створив стильні синьо-жовті капелюхи на знак підтримки українців. Коштує такий капелюх 3 тисячі євро. Усі гроші з продажів підуть на гуманітарну допомогу українському населенню.

LVMH

Подбав про безпеку своїх 150 українських співробітників і передав 5 мільйонів євро Міжнародному комітету Червоного Хреста.

JW Anderson

Британський бренд модного одягу JW Anderson підтримав Україну. Модельєр Джонатан Андресон перерахував гроші в Червоний Хрест.

Valentino

Бренд пожертвував 500 000 євро УВКБ ООН для надання негайної допомоги українським біженцям.

Marks & Spencer

Припинив доставку товарів до Росії. Крім того, бренд пожертвує 1,5 мільйони євро в Агентство ООН у справах біженців та ЮНІСЕФ.

L’Oréal

Косметичний бренд L’Oréal підтримав біженців, які залишилися в Україні. Об’єднавшись з низкою місцевих та міжнародних некомерційних організацій (включаючи УВКБ ООН, Червоний Хрест та ЮНІСЕФ) бренд передав 1 мільйон євро.

Adidas

Бренд спортивного одягу оголосив, що пожертвує 100 тисяч євро, а також дасть взуття та одяг організаціям, які допомагають дітям і біженцям.

Louis Vuitton

З перших днів воєнного конфлікту Louis Vuitton пожертвував 1 мільйон євро ЮНІСЕФ для надання допомоги українським дітям та родинам.

Giorgio Armani

Італійський модельєр Джорджо Армані висловив підтримку Україні та провів показ у рамках Тижня моди у Мілані у повній тиші. Він передав 500 тисяч євро УВКБ ООН та пообіцяв забезпечити біженців з України необхідним одягом.

Mango

Іспанський бренд пожертвував 100 тисяч євро Міжнародному Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця.

Gucci

Італійський бренд запровадив свою глобальну благодійну кампанію Chime for Change і пожертвував 500 тисяч доларів УВКБ ООН.

Jacquemus

Французький модний дім висловив свою підтримку, розмістивши дві публікації в Instagram та зазначивши, що перерахують кошти на допомогу українському народу.