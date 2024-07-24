Намисто з мушлі – тренд літа 2024: обов'язково доповніть цим аксесуаром свої образи

Намисто з мушлі було топовою прикрасою у 2000-х роках. Його носили, мабуть, чи не всі модниці того часу. Останніми роками тренди з минулого повертаються, тому такий аксесуар знову стає популярним.

Намисто з мушлі чудово доповнить ваші образи влітку 2024 року. Дизайнери роблять ці прикраси як в мінімалістичному стилі, так і в яскравому. Тож кожна людина зможе обрати, що більше приглянеться до душі.

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Намисто з мушлі – тренд літа 2024

Зазвичай мушлі асоціюються з морем, пляжем та відпочинком. Чи не кожен привозить їх додому з відпустки. Однак цього року прикрасу можна поєднувати з повсякденним або святковим стилем. Таке намисто, зокрема, з'являлося на подіумах, коли свої колекції презентували Schiaparelli й Casablanca. До речі, на моделях було не лише намисто з мушлі, але й, до прикладу, сережки. Варто зазначити, що їх носили як чоловіки, так і жінки. Тому цей аксесуар – мастхев на літо 2024 року, оскільки він ще й дуже універсальний.

Цікаво, що мушлі захоплюють модні подіуми вже не вперше. Так, у 2020 році їх додав у свою весняно-літню колекцію бренд Oscar de la Renta, а ще раніше – Prada. Останній модний будинок, до слова, доповнив мушлями одяг у сезоні осінь-зима, однак вони доволі вдало поєдналися з кардиганами та теплими светрами.

Тренд на аксесуари з мушлями вже підхопили деякі світові знаменитості. Зокрема, супермодель Джіджі Гадід, італійська модна блогерка К'яна Ферраньї, інфлюєнсерка Марія Помбо та телезірка Кім Кардаш'ян. Тож не бійтеся експериментувати зі своїми образами та додавати морські нотки, які зроблять їх яскравішими.