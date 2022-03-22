Музикант одягнув на благодійний концерт в Берліні синьо-жовту куртку: зібрали 12 мільйонів євро

Німецький музикант під час благодійного концерту в Німеччині з’явився у синьо-жовтій джинсовій куртці. Таким чином хлопець продемонстрував свою підтримку українському народові.

У неділю, 20 березня, у Берліні відбувся благодійний концерт "Звуки миру". На концерті виступали німецькі музиканти, співачка Джамала та навіть 16-річний син української нацгвардійки Єгор Бахмут, який відкрив благодійний концерт для допомоги України.

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На антивоєнному концерті Sound of Peace ("Звук миру") в Берліні, на площі під Бранденбурзькими воротами з'явилася дружина мера Києва Наталія Кличко. Відомо, що всього вдалося зібрати 12 мільйонів євро.

Серед багатьох виконавців на захід приїхав рок-гурт з Гамбурга – Revolverheld. Один із учасників гурту одягнув денімову куртку блакитного кольору, рукав якої був пофарбований в жовтий колір. Поєднання блакитного та жовтого символізує український державний прапор.

"Про вчорашній вечір. Який емоційний день у Берліні, яка чудова подія. Дякуємо "Звуку миру" за те, що у нас є! І дякуємо за пожертвування понад 12 000 000 євро!", – написав учасник гурту в інстаграмі.

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