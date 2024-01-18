Кривий Ріг, Херсон і Чинадійово: мукачівський бренд створив хустки про різні куточки України

На кожному виробі колекції "Міста України" зображені знакові споруди і символи населених пунктів нашої країни. І є там не тільки обласні центри.

Український бренд хусток "Марципанка" випустив колекцію "Міста України". Принтами на виробах з колекції вони показують особливості різних міст і селищ країни.

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Наприклад, на хустці "Черкаси" зображені Свято-Михайлівський кафедральний собор, Блакитний палац, Палац щастя, музей "Кобзаря" і Тарас Шевченко. На "Одесі" – Потьомкінські сходи, Оперний театр, оглядове колесо в парку Шевченка, будинок адміністрації, лютеранська кірха, художній музей, пам‘ятник "Дружині моряка".



Хустка про Черкаси від бренду "Марципанка" / Фото з сайту "Марципанки"



Хустка про Одесу від бренду "Марципанка" / Фото з сайту "Марципанки"



Хустка про Херсон від бренду "Марципанка" / Фото з сайту "Марципанки"

Є навіть хустка про смт Чинадійово, що на Закарпатті. Вона присвячена Чинадіївському замку, любові його господині Ілони Зріні до Імре Текелі, а ще людям, що нині там живуть і зберігають споруду — Йосипу і Тетяні Бартошам.

Кожен регіон нашої держави індивідуальний та по-своєму прекрасний. У нас є річки, моря, гори — нехай наша хустка стане частиною єдиного покрову, – розповідає виданню KISZó-UA співзасновниця бренду Вікторія Швардак.



Хустка про Чинадійово від бренду "Марципанка" / Фото з сайту "Марципанки"

Коли розробниці принтів обирають, що саме намалювати на хустині, то навіть радяться з місцевими через соцмережі чи особисто.

Ми прагнемо створювати такі вироби, які захочеться привезти на пам’ять. Зараз плануємо продовжувати і розвивати тему єдності, бо це не має бути один день у році — це має бути традиція. Хочемо під цим покровом об’єднати весь світ.