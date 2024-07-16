Мстислав Чернов з'явився на обкладинці Vogue: стильний кадр у чорному костюмі

Український глянець Vogue представив дебютне друковане видання Vogue Ukraine Leaders 2024, присвячене темі лідерства та візії майбутнього. Героєм обкладинки став Мстислав Чернов – режисер та творець документального фільму "20 днів у Маріуполі", який здобув історичну перемогу на премії Оскар 2024.

Новий щорічний формат вшановує професіоналів креативних індустрій, які просувають українське суспільство. У виданні зібрані історії представників модної індустрії, культурних менеджерів, дипломатів, журналістів, меценатів, громадських діячів і волонтерів.

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Мстислав Чернов на обкладинці Vogue

Для обкладинки Vogue Ukraine Leaders 2024 команда обрала воєнного журналіста, режисера, лауреата Пулітцерівської премії та володаря Оскара Мстислава Чернова.

Фотографиня Дарія Свертілова зробила зйомку для видання під час Каннського кінофестивалю. Мстислав Чернов дав ексклюзивне інтерв’ю головному редактору Vogue Ukraine Вені Брикаліну, в якому розповів про роботу над стрічкою "20 днів у Маріуполі", відповідальність журналіста та свій тріумф у Лос-Анджелесі.

Для обкладинки режисер позував у чорній сорочці, краватці та костюмі від вишуканого чоловічого бренду Indposhiv.



Мстислав Чернов на обкладинці Vogue / Фото з сайту видання

Цей костюм є доволі особливим, адже містить символічну деталь, яка є непомітною для сторонніх очей. Важливим елементом піджака є синя підкладка з жовтим надписом "Свобода".



Особливість піджака Мстислава Чернова / Фото Indposhiv

Героїнею великої зйомки "Невпинна" для цього глянцю стала одна з найвідоміших жінок України, телеведуча та громадська активістка Маша Єфросиніна. Зйомки проходили в літньому таборі "Незламна мама" в Карпатах. Знаменитість не лише позувала перед камерою для фотосесії, але й розповіла про роботу "Фонду Маша" та програму реабілітації жінок, які постраждали від війни.



Маша Єфросиніна у фотосесії для видання / Фото Vogue

Що відомо про створення фільму "20 днів у Маріуполі"

Український журналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко після облоги Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення були єдиними представниками ЗМІ, які залишалися в місті.

У лютому та березні 2022 року протягом 20 днів журналісти документували злочини російських терористів проти цивільного населення – бомбардування, голод, холод, численні втрати. Ризикуючи своїм життям вони зняли документальний фільм, який отримав нагороду на Оскарі.