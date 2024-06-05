У моду вривається сукня-каптан: чому вона всім нам потрібна

Цього сезону в моді буде сукня-каптан, яка має стильну еклектичну естетику, яка притаманна стилю бохо та є символом культури хіпі. На подіумах ці сукні представили бренди Ralph Lauren, Michael Kors, Valentino, Chanel та Ferragamo.

Цього літа стилісти радять обирати сукні-каптани з бахромою, флористичною вишивкою та кроше. Таке плаття варто додати до свого гардероба, оскільки воно легке, красиве й підійде для будь-яких виходів.

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Землисті кольори

У моді буде такий традиційний варіант сукні з прямим вирізом та широкими рукавами. Обирайте для себе землянисті відтінки від хакі до бежевого, які натхненні природою.



Стильні сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Класичні кольори

Придивіться до мінімалістичного варіанту каптана в чорному кольорі з глибоким V-подібним вирізом. Ідеальним взуттям для поєднання є еспадрильї, балетки та босоніжки в стилі Birkenstock.



Красиві сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Каптан міді

Цього сезону звертайте увагу на каптан довжини міді з квітковими текстурами, які навіюють елегантність. Така сукня підійде і для повсякденних виходів і для парадних. А от шльопанці на пласкій підошві стануть ідеальним варіантом для стильного образу.



Стильні сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Мереживний каптан

Красиво виглядає сукня-каптан з квітковим візерунком в пастельному відтінку з V-подібним вирізом та широкими рукавами.



Модні сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Каптан-кроше

В’язані речі гачком є популярними в літню пору. Бренд Gabriela Hearst представив сукню з різноколірних вертикальних смуг різної фактури. Під такий фасон взувайте босоніжки на платформі.



Стильні сукні на літо 2024 / Фото Vogue

Також радимо цього сезону придивитися бо довгої білої спідниці, яка ідеально поєднується з будь-яким верхом. З чим радить носити таку спідницю стилістка – читайте на в нашому матеріалі.