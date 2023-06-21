5 трендів літа, які будуть в моді восени: добірка актуального вбрання

Зазвичай ми звикли до сезонних модних тенденцій, втім серед всього різноманіття вбрання, fashion-експерти виділили речі, які будуть на піку популярності восени.

Деякі тренди мають властивість стрімко змінюватися, інші ж можуть бути актуальними не один сезон. На модній арені вони можуть позмагатися якщо не за звання вічної класики, то за право залишатися у нашому гардеробі довше, ніж на один сезон.

Читайте також Ніжна і сексуальна: літня сукня, яка обов'язково має бути у вашому гардеробі

Old Money

Цього року на піку популярності тренд «тиха розкіш». Головні характеристики речей у цьому стилі – спокійні відтінки, класичні силуети та преміальна якість. Зараз про цей тренд говорять всі, але він навряд чи нам набридне, оскільки залишатиметься поза часом.



Модні речі на літо та осінь / Фото з Elle

Довжина максі

Попри те, що ми влітку звикли оголювати тіло та одягати короткі речі, втім у літньому сезоні цього року будуть в моді спідниці в довжині максі. Влітку носіть спідниці з кросівками, балетками, сандалями чи в’єтнамками, а восени поєднуйте з жакетами, лонгслівами та светрами. Чудовим доповненням до таких образів стануть чоботи на підборах.



Модні речі на літо та осінь / Фото з Elle

В’язка та кроше

Здається, що в’язані речі є актуальними в холодну пору, коли нам хочеться утеплитися, втім зараз популярними є аутфіти з сукнями та спідницями кроше в теплу пору року. Усі інфлюенсери собі дуже сподобали таке вбрання, тож активно поєднують спідниці з топами, а сукні одягають під купальник та відкрите взуття.

А ось восени такі сукні чи спідниці також впишуться у ваш гардероб та отримають цікаве прочитання.



Модні речі на літо та осінь / Фото з Elle

Прозорість

Речі з прозорих матеріалів додають образам гостроти і сексуальності. Почніть з прозорих боді та лонгслівів, які можна носити з білизною чи базовими топами. Восени цей тренд буде знову актуальним завдяки грубим фактурам та контрасним теплим речам.



Модні речі на літо та осінь / Фото з Elle

Денім

Вбрання з деніму заполонили цього року наші гардероби. Якщо ви любите джинсову куртку, джинси та сумку з деніму, то можете сміливо створювати монохромні образи. Якщо ж ні – то просто додайте якусь одну річ у ваш гардероб. Джинсові речі, безумовно, будуть допомагати створювати цікаві осінні аутфіти.



Модні речі на літо та осінь / Фото з Elle