Оливковий – трендовий колір весни: яке вбрання придбати в новому сезоні

До трендового сірого в новому сезоні приєднається ще й оливковий колір. Пастельні відтінки також були дуже популярними в колекціях дизайнерів на весняно-літній сезон, тож нам без них не обійтися.

Оливковий з’явився у всіх проявах – від найяскравіших майже зелених тонів до найбільш приземлених. Колір оливки доволі неоднозначний, тож на вбранні може переходити в жовтий, зелений та навіть коричневий. Втім найпопулярнішим залишається тепла версія, яка нагадує мілітарі – спокійний та мінімалістичний оливковий.

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Відтінок з’явився в багатьох колекціях для сезону весна-літо 2024. JW Anderson представили у світло-оливковому кольорі тренч, Acne Studios зробили ставку на шкіру, а Bottega Veneta презентували майку та спідницю в оливковому в поєднанні з кремовим відтінком.



Трендове вбрання в оливковому кольорі / Фото Vogue



Трендове вбрання в оливковому кольорі / Фото Vogue



Трендове вбрання в оливковому кольорі / Фото Vogue

Оливково-зелений колір асоціюється зі спокоєм і природою, він є символом миру та залишається ідеальним нейтральним вибором для повсякденних виходів.

Радимо вам обирати для себе стьобані куртки в оливковому кольорі, штани, сумки, лонгсліви та звичайні светри на блискавці. Також чудово виглядатимуть в цьому відтінку пальта й тренчі. Останній варіант завжди входив до списку базових речей, разом з кремовими, чорними чи коричневими тречкотами.

Оливковий колір гарно виглядає у монохромі та в поєднанні з чорними та білими речима. Образи для натхнення ви завжди зможете знайти в профілях інстаграм-модниць, які з приходом нового сезону почнуть експериментувати з цим відтінком.