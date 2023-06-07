Топовий відтінок літа – металік: як його носять модні зірки інстаграму

Тренд на одяг відтнку металік з кожним днем набирає все більших оборотів. За останні кілька місяців ви вже могли побачити величезну кількість образів зі србілястими штанами та взуттям.

Раніше відтінок металік "входив у гру" у період свят, пише 24 Канал. Тоді всі модниці обирали для себе сріблясті плаття, які чудово вписувалися у новорічну естетику.

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Зараз металік вийшов за рамки короткочасного святкового періоду та дає фору багатьом іншим кольорам. Неочікувано тренд на вбрання металік перекочували із осінньо-зимового сезону до весняно-літнього та не здають своїх позицій.

У колекціях таких відомих брендів як Gucci, Versace і Chanel металік домінував серед інших кольорів. Варто зазначити, що цей відтінок є найпомітнішим цього року, оскільки його просто неможливо обійти увагою.

Носити вбрання у відтінку металік можна не лише під час святкових виходів, але й на щодень. Поєднуйте стильні штани з футболками, лонгслівами та жакетами. А металізоване взуття одягайте під одяг класичних та нейтральних кольорів.

Також на модному горизонті є чимало стильних суконь у цьому цікавому відтінку, тож ваше літо точно буде виглядати сяюче та незвично. З настанням спекотних днів спробуйте додати до свого гардероба спідниці та шорти металік та римуйте їх з базовими футболками, балетками чи кросівками.



Трендове вбрання у відтінку металік / Фото з Pinterest



Трендове вбрання у відтінку металік / Фото з Pinterest



Трендове вбрання у відтінку металік / Фото з Pinterest



Трендове вбрання у відтінку металік / Фото з Pinterest



Трендове вбрання у відтінку металік / Фото з Pinterest



Трендове вбрання у відтінку металік / Фото з Pinterest



Трендове вбрання у відтінку металік / Фото з Pinterest



Трендове вбрання у відтінку металік / Фото з Pinterest



Трендове вбрання у відтінку металік / Фото з Pinterest