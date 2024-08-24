Українські дизайнери надзвичайно стрімко зростають у світовій індустрії моди. Якщо спочатку українські бренди підтримували вітчизняні зірки шоу-бізнесу, то зараз у вбранні наших дизайнерів красуються найвідоміші голлівудські знаменитості.

Молоді талановиті дизайнери завдяки створенню красивого та незвичного вбрання отримали міжнародне визнання, пише Fashion 24. Чимало брендів популяризують Україну на міжнародних подіях та одягають знаменитих голлівудських зірок.

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Напевно немає й тижня, аби хтось з знаменитостей не вийшов у світ у речах від українських брендів. Останнім часом це стає для нас радше чимось звичним, бо розуміємо, що про наших дизайнерів вже знають майже всі, хто цікавиться модою та любить унікальне вбрання.

Українці є надзвичайно сильною нацією. Навіть в перші місяці повномасштабного вторгнення виробництва продовжували працювати та підтримувати економіку країни. На 33-му році незалежності можна з впевненістю сказати, що модна індустрія сильно трансформувалася та вийшла на новий рівень.

Українські дизайнери пишаються тим, що створюють одяг в нашій країні з позначкою "Made in Ukraine", а ми пишаємося кожного разу тим, як зірки першої величини з’являються на мільйонну аудиторію в речах від наших брендів. Нашими дизайнерами захоплюється увесь світ, а ми пишаємося тим, що маємо таких талановитих модельєрів.

Розповідаємо далі про найпопулярніших молодих дизайнерів, які вплинули на українську та світову моду за часів незалежності.

Юлія Магдич

Напевно немає людини в Україні, яка б не чула про талановиту дизайнерку Юлію Магдич. Дизайнерка заснувала свій бренд вишиванок ще 11 років тому і за цей час здобула неабияку популярність. Спочатку вишиванки від львів’янки носив увесь український бомонд, втім зараз їх мають у своєму гардеробі знамениті зірки зі всього світу. Вишиванки від української марки одягає Мей Маск, Кетрін-Зета Джонс, Келлі Осборн та багато інших.

Іван Фролов

Цей молодий дизайнер став справжнісіньким відкриттям останні кілька років. Його вбрання обирає для себе Бейонсе, Ріта Ора, Дуа Ліпа, Гвен Стефані та ще десятки інших зірок.

Бренд Івана Фролова має своє помітне модне ДНК – це корсети й корсетні сукні з вирізами із сердечком, бра та рукавички. Вбрання Frolov вже має певну фішку, яку можна вирізнити та впізнати поміж інших виробів.

Руслан Багінський

Дизайнер здобув популярність завдяки своїм головним уборам, які стали відомими на увесь світ. Свій однойменний бренд дизайнер заснував у 2015 році та з того часу його капелюхи та кепі стали неймовірно затребуваними у всьому світі.

Головні убори Руслана Багінського носили такі відомі особи, як Мадонна, Белла Хадід, Кайя Гербер, Періс Гілтон, Ріанна, Алессандра Амбросіо та багато інших. Це значно підвищило впізнаваність його бренду на міжнародному рівні.

Руслан Багінський вважається одним з найвпливовіших молодих дизайнерів України, а його внесок у розвиток української моди важко переоцінити. Моделі з головними уборами Багінського з’являлися в глянцях Vogue, W Magazine, Elle і CR Fashion Book. Особиста перемога бренду RB – глянець Vogue з Мадонною, яка сяяла на обкладинці у капелюсі від Руслана Багінського.

Світлана Бевза

Дизайнерка заснувала свій бренд ще у 2006 році. Варто зазначити, що вона стала однією з найвпливовіших фігур у сучасній українській моді. Вже багато років її колекції, які вирізняються мінімалізмом та елегантністю представляються на Тижнях моди у Нью-Йорку.

Світлана Бевза часто створює образи на основі культурних символів, які переосмислює у своїх колекціях. Вона створила сережки у вигляді колосків та балаклаву присвячену княгині Ользі. Колекції бренду Bevza з'являлися на сторінках відомих модних видань, таких як Vogue та Harper's Bazaar.

Безумовно, бренд BEVZA відіграв важливу роль у становленні та розвитку української моди за часів незалежності, оскільки унікальні колекції дизайнерки здобули визнання не лише в Україні, а за її межами.

Ксенія та Антон Шнайдери

Бренд Ksenia Schnaider заснований у 2011 році здобув популярність в Україні та на світовій арені завдяки інноваційному підходу до дизайну та екологічній свідомості. Найпопулярнішими у колекції стали джинси-кюлоти, які 10 років тому стали справжнім відкриттям. Їх одягнули світові зірки, а бренд швидко розповсюдився по модних колах, а речі від українських дизайнерів миттєво стали вірусними.

Ksenia Schnaider – це головний бренд в Україні, який виготовляє речі з деніму, а головною фішкою є створення речей з перероблених матеріалів. У речах від українського бренду ходили Белла Хадід, Дуа Ліпа, Адріана Ліма, тож це в рази підвищило впізнаваність бренду та зробило його модною маркою за кордоном.

Мері Фуртас

Молодий бренд створений у 2027 році фотографинею Мері Фуртас став надзвичайно популярним за останні кілька років. CULTNAKED – це бренд жіночого одягу, в основі якого – відверте, але зручне вбрання для вечірок. Бренд орієнтований на молодих, активних жінок, які не бояться виражати свою індивідуальність.

Знаменитості обожнюють красиві речі від Мері, особливо зірки за кордоном. Серед клієнтів марки – співачка Аріана Гранде, модель Кендалл Дженнер, акторка Меган Фокс та моделі жіночої білизни Victoria’s Secret – Жозефін Скрівер, Жасмін Тукс та інші.

Очевидно, що молоді українські дизайнери відіграли важливу роль у розвитку сучасної моди. Бренди активно використовують у своїх колекціях елементи національної культури: вишиванки, орнаменти та адаптують їх до сучасних модних трендів, створюючи естетичні речі, які популярні не лише в Україні, але й за її межами.

Завдяки участі в міжнародних тижнях моди, таких як Тиждень моди в Парижі, Мілані та Нью-Йорку, українські дизайнери здобули визнання у всьому світі.