6 сумок пастельних відтінків, які в моді цього літа: добірка актуальних варіантів
Джерело:Vogue
До найбажаніших аксесуарів поточного літа тріумфально повертаються в моду сумки пастельних кольорів. Окрім класики обирайте на літо ніжні відтінки аксесуарів, які зможуть доповнити будь-який ваш образ.
За допомогою пастельної сумки ви зможете додати романтичних акцентів у своє повсякденне вбрання. Такі сумки можна носити не лише влітку, але й у наступних сезонах.
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Масляно-жовта
Ніжний сонячний відтінок гарно поєднується з чорною сукнею в довжині максі. Обирайте мініверсію сумки чи плетіння, яке доволі красиво виглядає в цьому відтінку.
Модні сумки на літо 2024 / Фото Vogue
Блідо-зелений
Цей відтінок був дуже популярним у колекції бренду Ferragamo. У блідо-зеленому кольорі були пальта, сумки, сукні та сорочки.
Персиковий
Сумки у персиковому відтінку дуже гарно поєднуються з білим вбранням. Форми та розміри можна обирати будь-які, які підходять вашому стилю.
Модні сумки на літо 2024 / Фото Vogue
Блідо-рожевий
Багато сумок в блідо-рожевому відтінку з’явилося на показі Versace. Цей колір вже не є таким насиченим, ніж рожевий Barbie, тому його легше поєднувати з ніжними, нюдовими відтінками.
Актуальні сумки на літо 2024 / Фото Vogue
Світло-блакитний
Пастельний відтінок є найбажанішим цього літа. Світло-блакитний гарно пасує до білого, молочного чи кремового кольору.
Красиві сумки на літо 2024 / Фото Vogue
Ніжно-фіолетовий
Фіолетовий починає все частіше з’являтися в колекціях брендів та у вбранні модниць. Модні експерти кажуть, що він зовсім скоро може кинути виклик рожевому.
Модні сумки на літо 2024 / Фото Vogue
Пастельні відтінки є м’якими та заспокійливими, тому важливо обирати кольори, які будуть гармонійно їх доповнювати. Найкраще пастельні відтінки поєднуються з нейтральними кольорами та з пастельними відтінками одного кольору.