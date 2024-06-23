6 сумок пастельних відтінків, які в моді цього літа: добірка актуальних варіантів

До найбажаніших аксесуарів поточного літа тріумфально повертаються в моду сумки пастельних кольорів. Окрім класики обирайте на літо ніжні відтінки аксесуарів, які зможуть доповнити будь-який ваш образ.

За допомогою пастельної сумки ви зможете додати романтичних акцентів у своє повсякденне вбрання. Такі сумки можна носити не лише влітку, але й у наступних сезонах.

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Масляно-жовта

Ніжний сонячний відтінок гарно поєднується з чорною сукнею в довжині максі. Обирайте мініверсію сумки чи плетіння, яке доволі красиво виглядає в цьому відтінку.



Модні сумки на літо 2024 / Фото Vogue

Блідо-зелений

Цей відтінок був дуже популярним у колекції бренду Ferragamo. У блідо-зеленому кольорі були пальта, сумки, сукні та сорочки.

Красиві сумки на літо 2024 / Фото Vogue

Персиковий

Сумки у персиковому відтінку дуже гарно поєднуються з білим вбранням. Форми та розміри можна обирати будь-які, які підходять вашому стилю.



Модні сумки на літо 2024 / Фото Vogue

Блідо-рожевий

Багато сумок в блідо-рожевому відтінку з’явилося на показі Versace. Цей колір вже не є таким насиченим, ніж рожевий Barbie, тому його легше поєднувати з ніжними, нюдовими відтінками.



Актуальні сумки на літо 2024 / Фото Vogue

Світло-блакитний

Пастельний відтінок є найбажанішим цього літа. Світло-блакитний гарно пасує до білого, молочного чи кремового кольору.



Красиві сумки на літо 2024 / Фото Vogue

Ніжно-фіолетовий

Фіолетовий починає все частіше з’являтися в колекціях брендів та у вбранні модниць. Модні експерти кажуть, що він зовсім скоро може кинути виклик рожевому.



Модні сумки на літо 2024 / Фото Vogue

Пастельні відтінки є м’якими та заспокійливими, тому важливо обирати кольори, які будуть гармонійно їх доповнювати. Найкраще пастельні відтінки поєднуються з нейтральними кольорами та з пастельними відтінками одного кольору.