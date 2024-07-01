Шукайте їх у гардеробі матусь: в моду повертаються сумки з 2000-х років

Останнім часом все частіше можна почути про повернення в моду речей з 2000-х років. До топів, коротких шортів та оксамитових костюмів ще додалися сумки з нульових, які будуть популярними у 2024 році.

Вони вже повернулися на подіуми та мають всі шанси з’явитися на вулицях міст. Експерти кажуть, що такі сумки додадуть образам своєрідного колориту. Аксесуари, які були колись улюбленицями багатьох модних ікон, знову стануть актуальними.

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Сучасні дизайнери вміло переосмислили ці моделі, пропонуючи культові сумки у їх нових варіаціях та матеріалах.

Сумка напівмісяць

Такі сумки були дуже популярними в нульових роках. Сумка, яку можна було носити під пахвою, звільняла руки та ідеально підходила для активного способу життя. Відомі американські бренди Coach і Ralph Lauren створили сучасні варіації цієї культової сумки. Зручні та практичні сумки пасуватимуть до будь-яких сучасних образів.



Модні сумки з нульових повертаються в моду / Фото Vogue

Сумка-багет

У 1998 році з’явилася сумка-багет від бренду Fendi. Її створила дизайнерка Сільвія Вентуріні Фенді. Тоді цей аксесуар став культовим для бренду та відіграв важливо роль на шляху до успіху марки.

Ще більше популярність зросла до цієї сумки після виходу серіалу "Секс і місто" та героїні Керрі Бредшоу, яка постійно носила цей аксесуар. Тепер сумкою-багетом називають будь-які варіанти сумок зручної форми, які можна носити під пахвою.



Стильні сумки з нульових повертаються в моду / Фото Vogue

Прямокутна сумка-тоут

Нестандартна форма сумок буде в моді у 2024 році. Своєю появою ця сумка завдячує відомому дизайнеру Жан-Полю Готьє, який створив для Hermès сумку Birkin 42 – видовжену версію класичної Birkin. Попри те, що ця модель не стала такою культовою, за нею дизайнери почали створювати цілу хвилю сумок цікавих розмірів.



Красиві сумки з нульових повертаються в моду / Фото Vogue

Сумки є дуже важливими в образах завдяки функціональності, оскільки аксесуар дозволяє носити з собою необхідні речі (документи, гроші, ключі, телефон та інше). Також сумка відповідає за стиль та може доповнити характер вбрання – додати яскравих акцентів чи створити гармонійний образ.