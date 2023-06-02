Названо наймодніші плаття літа: які сукні мають бути у кожної дівчини

Розпочався літній сезон, тож нам варто поповнити свій гардероб стильними сукнями. Різноманіття фасонів, принтів та кольорів цього літа вражає, втім ми обрали 6 найпопулярніших суконь, які вам варто додати до свого гардероба.

Згідно з модними показами, колекціями брендів та вибором інфлюенсерів до найбажаніших суконь літа можна віднести кілька суконь, які точно сподобаються кожній дівчині, пише 24 Канал.

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Ці плаття чудово підходять для спекотного літа та щоденних прогулянок. Завдяки сукні ви можете створити універсальний предмет гардероба, який дозволить створити романтичний образ.

Дрібний квітковий принт

Такі сукні завжди прикрасять ваш гардероб влітку. Плаття в квітковий принт не потребує додаткових акцентів. Просто доповніть його сандалями та додайте аксесуари.

Babydoll

З приходом літа хочеться виглядати досить романтично. З цим завданням ідеально впораються сукні Babydoll. Обирайте зефірні відтінки. Цей фасон сукні є уособленням жіночності та ніжності.

У білому кольорі

У мережі все частіше можна простежити тренд на білі сукні. Інфлюенсери обирають плаття у різних довжинах – від міні до міді. Найчастіше їх поєднують з балетками та сандалями.

З масивним принтом

Тренд на дрібні квіти на сукнях все ще не втратив популярності, втім разом із цим актуальними є плаття з масивним принтом. Дизайнери запропонували плаття не лише з квітами, але й фруктами – лимонами чи полуницями.



Модні сукні на літо / Фото з Elle

Білий сарафан

Без білого сарафана неможливо уявити літо. Це літо обіцяє бути спекотним, тож його уніформою стануть сарафани. Через відсутність горловини цей тип сукні вирізняється легкістю та свободою тіла.

Принт клітка

Клітинка віші асоціюється у нас із Провансом. Цей орнамент обожнює Бріжіт Бардо. У молодості вона постійно одягала сукні в клітинку. Тренд на такі плаття буде з нами і цього сезону.



Модні сукні на літо / Фото з Elle