Які штани купити цієї весни: модні вироби, які вам сподобаються
Джерело:Elle
Всі ми палко закохані у джинси, втім їм знайшлася стильна альтернатива – штани, на які варто звернути увагу.
Джинси – це практична та універсальна річ в нашому гардеробі, втім не всі образи ми маємо будувати лише навколо них. Саме тому радимо вам придивитися до стильних штанів, які стануть вигідною інвестицією у ваш гардероб.
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Ці моделі штанів не поступаються джинсам ні за стилем, ні за практичністю та легко впишуться у ваші весняні образи.
Шкіряні штани
Шкіра актуальна вже кілька сезонів. Дизайнери створюють зі шкіри тренчі, спідниці, сорочки, сумки та взуття. Шкіряні штани ефектно виглядають в образі total look, з лонгслівами та жакетами.
Стильні штани для весняного сезону / Фото з Elle
Карго
Штани карго стали трендом весняного сезону. Такі вільні та комфортні штани легко стилізувати у повсякденному образі. Поєднуйте їх зі спортивними та casual-образами.
Стильні штани для весняного сезону / Фото з Elle
Світлі штани
Total look у світлих відтінках стане головним трендом весни, тож вам не обійтися без світлих штанів. Обирайте будь-які моделі та фасони.
Стильні штани для весняного сезону / Фото з Elle
Широкі штани із заниженою талією
Занижена талія підкорює подіуми, тож такі штани вже приміряли всі зірки стрітстайлу. Спробуйте одягнути і ви такі штани з цікавим топом чи боді.