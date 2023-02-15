Стильні штани на весну: найкраща добірка трендових моделей

Нам усім вже час готуватися до весняного сезону, тож перебирайте свій гардероб та починайте готуватися до нових покупок. Окрім основних базових речей, радимо вам звернути увагу на модні штани, які будуть актуальними у весняно-літньому сезоні.

Зверніть цього сезону увагу на об’єм штанів. Дизайнери радять зупинити свою увагу на джинсах з екстраоб’ємними штанинами або класичних широких штанах. Серед фаворитів все ще залишаються базові чорні джинси прямого крою із завищеною талією та білі штани.

Читайте також 3 весільні речі, які ніколи не вийдуть з моди

Базові прямі чорні джинси із завищеною талією

Базові речі завжди будуть актуальними в нашому гардеробі, тож джинси із завищеною талією прямого крою зможуть доповнити ваші перші весняні образи. Вони є досить універсальними, тож точно стануть вам у пригоді.



Модні штани на весну 2023 / Фото з Elle

Джинси з екстраоб’ємними штанинами

Якщо ви не боїтеся об’ємних штанин, то обов’язково треба додати до свого гардеробу саме таку річ. У 2023 році – це буде версія бойфрендів, втім вони в цьому сезоні будуть ще більшими. До таких джинсів можете сміливо одягати туфлі на підборах, аби створити жіночий образ.



Модні штани на весну 2023 / Фото з Elle

Широкі штани

Серед штанів вже кілька сезонів домінують саме широкі варіанти у стилі палаццо. Поєднуйте широкі штани з лонгслівами, сорочками чи блузами.



Модні штани на весну 2023 / Фото з Elle

Білі штани

Білий колір – це завжди про свіжість та початок чогось нового. На початку першого весняного тепла одягайте білі штани з куртками, пальтами чи тренчами.



Модні штани на весну 2023 / Фото з Elle

Карго

Штани карго залишаться з нами на тривалий період, тому рекомендуємо звернути на них увагу. Модні інфлюенсери дуже прикипіли саме до штанів карго, а дизайнери навіть починають створювати спідниці з накладними кишенями.



Модні штани на весну 2023 / Фото з Elle